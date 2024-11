DEVIOT XXV AÑOS/ “Mamá hemos ganado grabar una maqueta”

Farah García y Rebeca Diéguez aprendieron a tocar sus guitarras españolas en el Colegio “de las Madres Alemanas” de Ponferrada. Su afición por la música partía desde edades muy tempranas y más cuando comenzaban su adolescencia. En los veranos, la prima de Farah, Ana Rubio, venía desde Madrid a pasar unos días a la ciudad y a veranear en la casa de su prima en Sada. Ana se unía al dúo que se tornaba por un tiempo en trío. “Eran tardes de encierro en mi cuarto escuchando cintas de nuestros grupos favoritos e intentando sacar sus acordes para imitarlos”, relata Farah.

Desde el principio, Rebeca llevaba la voz cantante, en el doble sentido, pues con el tiempo se convertiría en la vocalista principal del grupo y guitarra. Ana, dos años más pequeña aún que ellas, era más callada, aunque lo cierto es que componía más y se le daba mejor, también tocaba la guitarra y Farah, pronto destacó por su don innato por la música que más tarde protagonizaría siendo el bajo y coros.

“Tenemos un grupo”

Y así, entre días de clases, fines de semana, puentes o vacaciones, las tres amigas escuchaban mucho punk de los 90 y a grupos como Nirvana e influencias indies que intentaban imitar y hasta versionar con sus propios toques y diferencias. Footfighters, Red hot Chili Peppers, incluso algo de los 80 por el último en llegar, Vilas. La cosa iba en serio, aunque en casa de ninguna las creían y pensaban que eran “cosas de adolescentes”. Pero no, pronto se hizo necesidad de contar con un local, ampliar al menos con una batería el grupo y escoger nombres. De Tenager Punk -adolescentes punkies, aproximadamente- terminaron por denominarse Deviot, nombre de una localidad inglesa y otra americana. Ellos no han dicho por qué, aún. Ahí ya estaba incorporado Ángel Vilas, batería y el chico guapo del grupo, y no sólo porque sólo fuera él. Si las fans hablaran…

“Tenemos un grupo”, comentaban Ana y Farah en casa. Risas de sus progenitores que no sabían lo que se venía encima. De momento, aquel verano de 1998, la Concejalía de Fiestas y el Patronato, presidido por Fátima López Placer, quiso dar visibilidad a la inquietud musical de los adolescentes ponferradinos, organizando el I Concurso “Ciudad de Ponferrada Bierzo Rock”. Durante las Fiestas de la Encina y en el remozado Parque del Temple se fueron realizando las clasificaciones hasta quedar con cuatro finalistas, otros cuatro grupos locales eliminados tuvieron también su sitio en el programa de fiestas de ese mítico 98. Fecha fundacional oficial de Deviot.

El premio, la maqueta

En el panorama ponferradino por entonces se podía uno encontrar grupos con cierto talento como Juniper Moon, Toast, con cuya rivalidad tuvo que lidiar Deviot aunque acabaron siempre siendo amigos, Bleeder, Inside Out, Dela Befe Pufa, Geronación, Proyecto de Ley, Porfiria, Rottweiller, Seda Negra, Tierra, Madison…Buceando en las hemerotecas de aquel año, vemos que se realizaron dos actos en uno, por un lado, el I Concurso Ciudad de Ponferrada y el I Festival Bierzo Rock, y así, casi todos contentos porque siempre seguro alguien quedó fuera por calidad, según rezan las noticias del verano del 98.

Y ganó Deviot. El premio era la grabación de una maqueta en unos estudios profesionales de música que marcara la diferencia con centenares de “cintas vírgenes caseras” que llegaban a las compañías de discos. Así Farah y Rebeca, con 15 años, Ana con 13 y Vilas con 25 lograron su primer gran éxito. El jurado fue unánime y la grabación de esa maqueta una realidad. Una maqueta que comenzaría a llegar a varias compañías, en concreto, Ana Rubio se encargó en “dar en mano”, según reconoce en una vieja entrevista, en Subterfuge Récords, donde se sorprendieron por su calidad, frescura y nueva aportación a la música española de fin de siglo y milenio. Pero eso es otra historia…