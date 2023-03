DGT no en Ponferrada

Como ciudadana de Ponferrada, me gustaría informar sobre la nueva oficina de la DGT en nuestra ciudad. Lamentablemente, debo decir que la experiencia que tuve allí no fue satisfactoria en absoluto. Después de acudir a la oficina en busca de ayuda y asistencia en varios trámites relacionados con la conducción, me encontré con que la oficina era prácticamente inútil.

En lugar de encontrar una oficina completamente equipada, me encontré con un mostrador. No había mesas ni sillas, lo que dificultaba la gestión de los trámites que tenía que realizar. Además, la persona encargada de atender a los ciudadanos no tenía la formación necesaria para resolver preguntas básicas, lo que hizo que mi experiencia fuera aún más frustrante.

Por desgracia, no pude obtener información sobre el estado de mi trámite ni sobre el estado de mi carnet de conducir, ya que la persona encargada de atender no tenía acceso a los sistemas necesarios. La única solución que me ofreció fue el número de teléfono de la DGT en León.

Espero que esta información sea de interés para su diario y que, si lo consideran apropiado, realicen su propia investigación y elaboren una noticia. Como ciudadana, creo que es importante informar a la población de Ponferrada sobre los problemas que enfrentamos al tratar de realizar trámites en la nueva oficina de la DGT.

Agradezco de antemano su atención y su interés en informar a la población sobre estos asuntos.

Zara Estella