DIA desvela que la banca refinanciará su deuda, en la víspera de la junta que debe aprobar su plan

Servimedia DIA desveló este martes que ha conseguido el compromiso de la banca para refinanciar una línea sindicada de hasta 912,12 millones de euros, a cambio de que salga adelante la ampliación de capital propuesta por la compañía y que reorganice el grupo. El respaldo de la banca lo revela en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) precisamente en la víspera de la Junta de Accionistas que deberá decidir mañana entre la ampliación de capital por valor de 600 millones de euros propuesta por los gestores de DIA y el plan formulado por su accionista LetterOne, firma del magnate ruso Mijail Fridman, que aspira a tomar el control de DIA. La “carta de compromiso” expedida por los bancos apoya así el proyecto liderado por el consejero delegado de DIA, Borja de la Cierva, al darle tiempo y oxígeno al grupo para sortear su díficil situación financiera con la extensión en el vencimiento de todos los tramos de financiación hasta el 31 de marzo de 2023 por esa cuantía máxima, de hasta 912.119.190 euros. Junto a la condición de que se apruebe la ampliación de 600 millones, la refinanciación está sujeta a un abanico de compromisos sobre la gestión de su actual deuda y para la propia estructura de DIA. En concreto, obliga al grupo a segregar y transferir un número de establecimientos comerciales que representen al menos el 60% del Ebitda Restringido a una filial operativa participada indirectamente al cien por cien por DIA antes del próximo 30 de junio. La intención es convocar otra Junta para el día 15 de agosto que someta a aprobación dicha operación y que la transacción se encuentre totalmente completada antes de finalizar el año. El grupo de distribución tendrá además que amortizar de forma anticipada la financiación sindicada actualmente existente no más tarde del 21 de abril de 2021 en una cuantía “no inferior a 100 millones de euros” a través de la venta de activos no estratégicos, entre los que se encuentra Max Descuento y Clarel. El preacuerdo le obliga además a refinanciar los bonos existentes con vencimiento en 2021 antes de que agoten dicho plazo y extender en paralelo el mismo a una fecha no anterior al 1 de enero de 2023. Por otra parte la banca exige que el grupo obtenga un beneficio operativo o Ebitda igual o superior a los 174 millones de euros en cada periodo de 12 meses que finalice el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, y calcular el ratio financiero existente (y que se define como deuda neta/Ebitda) a partir de 31 de diciembre de 2020.