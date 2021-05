Día de Star Wars: Disney+ estrena ‘La remesa mala’

Disney+

Coincidiendo con la celebración mundial del Día de Star Wars, Disney+, la plataforma de televisión que reúne todos los contenidos de la mítica creación de George Lucas, estrena este 4 de mayo La remesa mala (The Bad Batch), una serie de animación que devuelve a los espectadores a los tiempos de las Guerras Clon que se pudieron ver en la pantalla grande en los Episodios II y III de la saga, así como en otras dos series animadas. De hecho, La remesa mala nace como un spin-off de la aclamada Clone Wars, creada por Dave Filoni, y ya conocimos a sus protagonistas en la última temporada de esta serie, estrenada el año pasado también en Disney+.

Star Wars: La remesa mala, un spin-off de Clone Wars

The Bad Batch presenta a un batallón de soldados clon ‘defectuosos’ que forman un grupo de élite para operaciones especiales gracias a sus habilidades magnificadas y, tras el final de las Guerras Clon, comienzan a actuar como mercenarios. Hunter, Tech, Echo, Crosshair y Wrecker son los cinco clones que forman esta remesa mala, cuyo primer episodio, Aftermath, de 75 minutos de duración, se estrena este 4 de mayo en Disney+.

Hoy celebramos el #MayThe4thBeWithYou con nuestros amigos de la Fuerza Clon 99 💥 Ya disponible el primer episodio de #LaRemesaMala en #DisneyPlus. ¡Feliz #StarWarsDay! pic.twitter.com/D5MbwcdIgq — Disney+ España (@DisneyPlusES) May 4, 2021

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el Día de Star Wars?

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars debido a la similitud de la pronunciación de esta fecha en inglés [may the fourth] con el archiconocido May the Force be with you (que la Fuerza te acompañe), y tradicionalmente viene acompañado de anuncios y nuevos contenidos sobre la saga espacial más famosa de la historia.

Desde el estreno de la primera película en 1977 (Star Wars, conocida en España como La guerra de las galaxias y posteriormente renombrada como Star Wars. Episode IV. A New Hope – Star Wars. Episodio IV. Una nueva esperanza), la saga creada por George Lucas ha encandilado a millones de fans a lo largo de los años y creado un gigantesco universo compuesto por las nueve películas que cuentan la historia de la familia Skywalker, dos spin-off para cine (Solo y Rogue One), series de televisión como Clone Wars, Rebels, Resistance o The Mandalorian, e innumerables libros y cómics.

En 2012, Disney compró Lucasfilm a George Lucas, haciéndose con los derechos de la saga para la creación de nuevos contenidos como La remesa mala que este martes se estrena en su plataforma Disney+.