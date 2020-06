Diagnóstico de la provincia de León

Los compañeros de militancia en el PSOE, Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada; y el presidente de la Diputación y alcalde del ayuntamiento vecino de Camponaraya, Eduardo Morán, han polemizado estos días sobre el enfoque de la Mesa por el futuro de León y su herramienta técnica, una agencia, como instrumento eficaz para no sólo plantear sino dar soluciones a los problemas, muchos de ellos estructurales, de la economía provincial. Argumenta Ramón, y no sin razón, que hay que pasar de las musas al teatro, que menos consultoras y estudios nuevos y más gestión y pasos concretos para presentar soluciones.

Morán defiende el acuerdo de la Mesa por León para elaborar un plan estratégico y el plazo que se han dado de tenerlo listo en tres meses y resta importancia a la histórica cuestión del encaje de El Bierzo en la provincia leonesa. Así que Morán echa la culpa a los empresarios, a quienes reclama que menos hablar y más poner dinero encima dela mesa para diversificar la economía provincial.

De esta inútil y vana polémica subyace el poco avance logrado en la reunión que la Mesa por el futuro de León celebraba la pasada semana en Ponferrada. Y, sobre todo, la poca concreción de los acuerdos, que se limitan a nombrar a una excelente profesional, Humildad Rodríguez, como directora de la agencia que cuelga de la Mesa y cuya primera responsabilidad es la elaboración de un plan estratégico. Nada se dice del presupuesto para elaborar ese plan, quiénes lo van a redactar, cuánto van a cobrar, qué dedicación legal y remuneración va a tener Rodríguez, quien va a pagar todo esto, etcétera. A los profesionales hay que pagarles por su trabajo y más cuando se le van a exigir no sólo eficacia sino determinación y tino. ¿Diputación, sobrepasada de competencias impropias, va a pagar todo esto? Estaría bien, pero que se aclare. ¿La Junta y el Gobierno van a destinar partidas para sufragar los gastos de funcionamiento de la Mesa y de su agencia? Estaría bien, pero que lo aclaren. A los sindicatos, que son los convocantes de la Mesa, mejor no preguntarles. No tienen un céntimo.

Para no perder mucho más tiempo, que ya se ha perdido y urgen las soluciones, es recomendable que tanto Morán como Ramón, Rodríguez y tantos otros se leyesen el magnífico trabajo editado por la Universidad hace un par de años titulado “Diagnóstico de la provincia de León”, elaborado por 27 profesores y profesionales leoneses, altamente cualificados por sus trabajos y experiencias profesionales y quienes ya han detectado, con pelos y señales, los problemas de la economía leonesa y han apuntado hasta algunas soluciones. No sé si el libro cuesta unos 40 euros, mucho más barato que buscar, como se propuso desde la FELE, una nueva consultora externa para identificar los problemas de León.

Sobran trabajos, estudios e informes sobre los problemas históricos de la economía leonesa o sobre las posibles soluciones a aplicar. Los sectores sobre los que actuar están plenamente identificados. Así que lo que ahora falta es dejar de marear la perdiz, como diría Olegario Ramón, dejar de encargar nuevos informes aunque sean mediopensionistas y aplicar, de una vez por todas, medidas y soluciones. Sí, es urgente.

En septiembre, cuando quizá se vuelva a reunir la Mesa por León, el Gobierno central ya deberá tener cerrado su borrador de presupuestos generales del Estado. Por lo que cuando se presente ese plan estratégico, el Gobierno, por ejemplo, ya tendrá decididas sus inversiones y líneas generales de actuación económica. ¿O van a esperar a conocer las conclusiones del plan estratégico de la Mesa por el futuro de León? El tiempo vuela.