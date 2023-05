DIARIO DE CAMPAÑA/ Nervios y prisas por dentro, escenario incierto por fuera

Pegada de carteles en el inicio de la campaña electoral en Ponferrada. / QUINITO

Y por fin, el ritual de la pegada de carteles que ha supuesto el pistoletazo de salida oficial para la campaña municipal de este año. La legislatura, aunque no legalmente, terminó. Ay de aquel que se le ocurra inaugurar algo, utilizar los recursos públicos para tal o cual cosa...Las denuncias a la Junta Electoral de turno, aunque parezca que no, siempre existen por cualquier razón, generalmente minucias y argucias.

La precampaña, odio ese término, había comenzado con el inicio del año natural. De hecho, las prisas han marcado estos meses previos e incluso alguna sorpresa, como la no presencia de Samuel Folgueral por vez primera en muchos años, una aventura política que comenzó desde el socialismo ilusionante, logró la Alcaldía de Ponferrada a través de un pacto con ex del PP, saltó la promesa de no volverse a presentar y acabó poco a poco diluyéndose para convertirse en una de las fuerzas secundarias en el Consistorio. Un capítulo de la historia política de la ciudad que está aún por desentrañar con Mundial de Ciclismo y megacontratos de transfondo.

Pero pelillos a la mar. Se le echará de menos en todos los actos protocolarios del Ayuntamiento, como también a las dos flamantes concejalas de Ciudadanos. Partido que desapareció. Despierta curiosidad la primera espada de Vox. Veremos cómo resulta esta franquicia nacional. Y tras la intensa campaña de acoso y derribo del PP al PSOE, imbuído en obras y vídeos publicitarios en las redes, el candidato de la UPL, vale sí, lo citamos, Manuel Ferreiro, saltó al ruedo nacional con sus tik tok con el lema: ¿Y ahora Olegario qué hacemos?

En la noche queda para la tradición la pegada de carteles a la vieja usanza. Hubo quien fue por libre y quiso ser el último a deshoras, típico en él. Quedó corta en las declaraciones la candidata de Vox. Y vamos a la cama que hay que descansar.