Diego Arias asume la gerencia de Clínica Ponferrada con el objetivo de “buscar talento y continuar con la inversión”

La Clínica Ponferrada, perteneciente al Grupo Recoletas, sigue creciendo y consolidando su posición como referente de la sanidad privada en el Bierzo. Actualmente cuenta con 150 profesionales, 67 más que al inicio de la gestión de Carmen Rodríguez, de los cuales 68 son médicos que abarcan 30 especialidades. Entre las últimas innovaciones, el centro dispone de un sistema quirúrgico Da Vinci para cirugía robótica, un acelerador lineal para radioterapia, un servicio de diagnóstico por imagen totalmente renovado con el equipamiento más moderno del mercado, nuevos endoscopios, quirófanos actualizados, un instituto oftalmológico y un laboratorio operativo las 24 horas.

Este martes, Rodríguez ha anunciado que abandona la gerencia de Clínica Ponferrada, para dedicarse por entero a la gerencia del Hospital Recoletas Salud Marbella. “Desde hace unos meses me ocupo de la gerencia del Hospital Recoletas Salud Marbella, un orgullo y una gran oportunidad laboral que me permitirá seguir creciendo profesionalmente. Marbella es un nuevo proyecto que me apetece y me ocupa más tiempo. Por su parte, Ponferrada se merece una gerencia que lo dé todo“.

Rodríguez explicó que, debido a la imposibilidad de gestionar ambas gerencias, tanto ella como el presidente del grupo, Amando Rodríguez, han decidido que sea el doctor Diego Arias quien asuma el liderazgo. “Lamentablemente no puedo gestionar ambas gerencias, y por eso hemos decidido que sea el doctor Diego Arias el que ocupe la gerencia”.

Diego Arias, nuevo gerente de la clínica, es licenciado en Medicina por la Facultad de Valladolid, especialista en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, y doctor en Trasplante de Órganos y Tejidos. Su experiencia incluye desde 2008 hasta 2022 como jefe de servicio, jefe de unidad y coordinador quirúrgico en el Hospital El Bierzo. También ha sido coordinador médico de la Clínica Ponferrada antes de ser nombrado director médico de este centro.

En su intervención, Arias agradeció la confianza depositada en él y destacó la transformación que ha vivido la clínica: “Quiero dar las gracias a Carmen y al Grupo Recoletas porque la apuesta del grupo por el Bierzo ha sido absoluta. El cambio de la clínica es total, y la responsable de todo esto es Carmen. Ha sido una entrega total y absoluta por y para la Clínica”.

Arias también resaltó la importancia del trabajo en equipo y el apoyo constante del grupo a Clínica Ponferrada. “Nos han dejado trabajar, nos han preguntado qué necesitábamos para hacer las cosas bien. Esa ha sido la obsesión desde el minuto uno. El cambio salta a la vista. Carmen me deja un reto importante, mejorar lo que ha hecho va a ser muy difícil, pero lo voy a intentar porque el Bierzo se lo merece”.

El nuevo gerente adelantó sus objetivos para la clínica. “Mi objetivo a partir de ahora es buscar talento. Hemos traído mucho, pero vamos a seguir buscando. Vamos a continuar con la inversión, el grupo sigue apostando por nosotros. Personalmente soy médico, he sido médico y voy a seguir siendo médico. Me he atrevido a dar este salto porque el proyecto se lo merece, Ponferrada y el Bierzo se lo merecen”.

Por su parte, Amando Rodríguez, presidente del Grupo Recoletas, recordó los inicios de la compañía en el Bierzo. “Cuando llegamos al Bierzo con muchísima ilusión, yo tenía una confianza ciega en esta comarca. Hemos empezado el camino con Carmen en la primera parte, y ahora toca la segunda”.

Rodríguez destacó la importancia de las inversiones realizadas. “Los primeros pasos son los que más cuestan porque tienes el cuerpo desentrenado. Empezamos una tarea de inversión en instalaciones, equipamiento y personal médico, y los pacientes lo han reconocido. La póliza privada en el Bierzo se ha multiplicado por dos, de tal manera que las compañías de seguros están encantadas de nuestra aportación al sistema de salud para aliviar el atasco que pueda producirse en una sanidad cuya gestión varía con demasiada frecuencia”.

Rodríguez subrayó también el carácter independiente y familiar de la empresa. “Nosotros, como sociedad independiente, familiar y de socio único, tomamos las decisiones en casa, en Castilla y León”.

Finalmente, enfatizó el liderazgo de la clínica en la provincia. “Clínica Ponferrada tiene la última tecnología. Llevamos dos años con cirugía robótica. En comparación con León, donde no iremos en principio, tenemos mucha mejor equipación. Nuestro objetivo es liderar la sanidad privada en toda la provincia de León. Clínica Ponferrada va a ser la mejor oferta sanitaria privada de la provincia”.