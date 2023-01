Diego García coge las riendas del Embutidos Pajariel Bembibre

Diego García, nuevo entrenador del Embutidos Pajariel Bembibre. / QUINITO

El Embutidos Pajariel Bembibre anunció este martes que Diego García será el sustituto de Pepe Vázquez en el banquillo del equipo berciano hasta final de temporada. García, que venía ejerciendo como ayudante del técnico gallego desde hace dos temporadas y media, da el salto al puesto de primer entrenador y debutará como tal en el partido del próximo sábado en la cancha del Cadí La Seu.

La presidenta del Embutidos Pajariel Bembibre, Amparo Villadangos, aprovechó la rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador para agradecer a Pepe Vázquez su labor durante los últimos cuatro años y medio y desearle toda la suerte del mundo en su nueva etapa al frente del Perfumerías Avenida. En cuanto a Diego García, señaló que se trata de "una apuesta por alguien de la casa, que ha estado con Pepe y que conoce a las jugadoras. Estamos convencidos de que lo va a hacer bien y tiene el apoyo de todo el club".

Por su parte, Diego García confesó que Vázquez le había adelantado su salida antes del partido ante el IDK Euskotren de la pasada jornada, así como que le había propuesto como su sucesor en el cargo: "Han sido días duros por la marcha de Pepe, pero estoy contento e ilusionado con esta oportunidad de continuar el proyecto que teníamos juntos". García aseguró que su objetivo es mantener "la pasión y la exigencia diaria" del anterior técnico: "No soy Pepe, pero también tengo carácter, aunque sea más calmado. La idea es dar el máximo en cada entrenamiento y ya se lo he dicho a las jugadoras".

El técnico asturano insistió en que "creo que estoy capacitado y ahora hay que demostrarlo en la cancha, porque no es lo mismo ser segundo que primero. Es mi tercer año aquí y sé lo que hay que hacer. Es un reto grande y lo importante es hacer las cosas bien en la pista y estar centrados en el día a día".

Respecto a la plantilla, García, que dirigió su primer entrenamiento el lunes, vio a las jugadoras "con ganas de ayudar y de que todo siga igual de bien que hasta ahora", por lo que "ahora lo que me preocupa es preparar bien el partido de La Seu". Sobre ese encuentro, adelantó que "será complicado, es un equipo con las mismas victorias que nosotros y, por lo tanto, un rival directo. En la primera vuelta no estuvimos bien, quizá fue nuestro peor partido de la temporada, y hay ganas de demostrar que no hay 20 puntos de diferencia con ellas".