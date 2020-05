Diego Soárez amplía su contrato con el Cat&Rest Intragás

Diego Soárez / QUINITO

El Cat&Rest Intragás Ciudad de Ponferrada anunció este martes su primera renovación de cara a la próxima temporada en la LEB Plata: el pívot uruguayo Diego Soárez, que amplía su contrato con el equipo berciano hasta 2021 después de un año en el que fue de menos a más con los blanquiazules.

El propio Soárez reconocía en una rueda de prensa telemática que “los primeros meses fueron muy duros. Llegué diez días antes de empezar la liga con un contrato de dos meses y tenía mucha presión”. Sin embargo, “en el descanso del quinto partido, ante Gijón, algo hizo clic y a partir de ahí todo fue mejor”.

El entrenador ayudante del Cat&Rest Intragás, Fernando Merchante, aseguró que “el trabajo de Diego va más allá de las estadísticas, no dudamos ni un segundo de su continuidad. Hay dos partidos que ganamos por una defensa suya en la última jugada, y eso no sale en las estadísticas. Es un jugador fundamental en cualquier equipo por su trabajo diario como jugador y como persona”.

Respecto a una temporada que oficialmente aún no ha finalizado, aunque nadie tiene esperanzas de que se vaya a reanudar, Diego Soárez reconoce que “se nos queda una espinita clavada por lo bien que estábamos. Nos gustaría haberla terminado por ver qué pasaba y si nos metíamos en playoff. Espero que la próxima campaña comience como terminamos esta. Tengo muchas esperanzas en la temporada que viene”.

Cuarentena

El pívoto uruguayo reconoce que empezar la temporada fuera de su país fue duro, pero sin embargo se ha quedado en Ponferrada pasando la cuarentena por el covid-19: “Por suerte mi mujer estaba aquí, y entre eso y que no quería llevar nada a Uruguay, porque mis padres están en grupo de riesgo, además de la incertidumbre sobre si volvería o no la competición, decidí quedarme en España”.

Durante estos casi dos meses, la rutina de Soárez ha sido sencilla: “El club me ha cuidado mucho, me traían la comida a casa y apenas he tenido que salir cuatro o cinco veces. He estado entrenando dentro de lo posible con las pautas que nos han dado y, dentro de lo que cabe, hemos estado bien. Hay personas que lo están pasando mal y yo no me puedo quejar”.

Plantilla

En cuanto a la composición del equipo del Cat&Rest Intragás para la próxima temporada, Fernando Merchante reconoció que el tiempo para trabajar que habrá este año es “fundamental. En el caso de Diego, por ejemplo, que pueda hacer la pretemporada hará que rinda mejor. Para el club también es importante, porque el año pasado casi tuvimos que fichar lo que quedaba y muy rápido. Ahora, con más tiempo, podremos cerrar más cosas”.

En cualquier caso, también advierte de que “no podemos tirarnos a la piscina, tenemos que saber cómo va a ser la liga, cómo va a estar el tema de extracomunitarios y, sobre todo, qué va a pasar con el covid”.