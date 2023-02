Diferentes referencias de Valdeorras danse a conocer na Barcelona Wine Week

Viños de Valdeorras na Barcelona Wine Week 2023. / DO Valdeorras

Entre o 6 e o 8 de febreiro, os que se acheguen ao recinto Fira de Barcelona poderán coñecer as singularidades de diferentes referencias de brancos e tintos do territorio amparado de Valdeorras. Un total de 14 adegas do Consello Regulador participan na Barcelona Wine Week, un foro ao que se prevé que asistan máis de 20.000 profesionais do sector vitivinícola procedentes de 79 países.

Máis de 700 adegas españolas, entre as que se inclúen as de Valdeorras, divulgan os seus produtos e referencias nesta relevante feira catalana. A Barcelona Wine Week supón o primeiro escaparate promocional no que se dan a coñecer os viños da comarca neste ano 2023.

Serán 17 brancos e nove tintos de Valdeorras os que se poderán degustar neste foro. “Unha feira que se singulariza por dar todo o protagonismo ao produto, cun deseño innovador de gran impacto visual”, sinala José Luis García Pando, presidente de Consello Regulador da DO Valdeorras.

Ao tempo, eloxia o modelo desta foro por ser capaz de aglutinar “baixo un mesmo teito, referencias máis ligadas ao sector vinícola tradicional e mostras de novas tendencias”. “Trátase -engade- dun espazo no que emerxe a calidade do produto e se potencia a singularidade de cada marca”.