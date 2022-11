Dimite el responsable provincial de CCOO en León

El secretario general de CCOO en León, Xosepe Vega. / P. García

El secretario general de CCOO de León, Xosepe Vega, anunció a última hora de este lunes su dimisión irrevocable del cargo y de todas sus responsabilidades públicas dentro de la organización. La decisión, asegura en un comunicado, “ha sido tomada después de un sereno análisis de la situación actual en la provincia y en el seno del sindicato” que responde “sencillamente a razones personales”.

Vega asegura que con independencia de haber mantenido debates y discrepancias en el interior de la organización sindical, “en ningún caso la dimisión viene motivada por presión alguna ni desde el ámbito autonómico ni desde ninguna otra instancia externa”, como se ha comentado desde algunos ámbitos.

“En el tiempo que he tenido el orgullo de dirigir las CCOO de León he afrontado, junto a mis compañeros y compañeras, grandes retos y he participado y compartido la defensa de los intereses de la clase trabajadora de forma democrática, ilusionante y concienzuda tal y como esta provincia reclamaba. Hemos reclamado de forma continua medidas excepcionales para ella y, estoy seguro, así será también en el futuro”, señala en la nota.

Xosepe Vega accedió al cargo en 2017 y en mayo de 2021 fue reelegido en el duodécimo Congreso Ordinario de la organización para ostentarlo durante cuatro años más.