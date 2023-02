Dimite el secretario general de la agrupación socialista de Laciana junto con la mayoría de los miembros de la Ejecutiva local

Carta de dimisión. / Facebook PSOE Laciana

El secretario general de la agrupación socialista de Laciana, Miguel Maestro junto con la mayoría de los miembros de la ejecutiva local, ha tomado la decisión de dimitir «debido al incumplimiento de los acuerdos de la asamblea, de manera reiterada en el tiempo, por parte de los cargos públicos del PSOE en el Ayuntamiento de Villablino», según la nota de prensa emitida por la agrupación.

«Se les ha dado la oportunidad de solventar esta situación en varias ocasiones y no han cumplido con sus obligaciones en el partido», aseguran. «Nuestro compromiso y nuestra obligación como Ejecutiva es velar por los intereses de nuestro partido y hacer cumplir los Estatutos, motivo por el cual, desde esta ejecutiva se procedió a la incoacción de un expediente disciplinario a los miembros del Grupo Municipal Socialista».

Miguel Ángel Maestro considera que mientras no se resuelva el expediente disciplinario «lo que procede es mi decisión como secretario general. No es justo que un militante sea expulsado por no pagar la cuota del partido y que no pueda participar en este proceso y un militante y cargo público, sin estar al corriente de pagos e incumpliendo claramente los Estatutos, faltando a los acuerdos tomados en la Asamblea pueda participar y ser candidato».

Maestro finaliza el escrito agradeciendo a toda la militancia el apoyo recibido durante el mandato de esta Ejecutiva al frente del PSOE de Laciana. Para terminar, Maestro incide en que «esto no es un adiós. Nosotros pertenecemos y somos parte de la familia socialista, siempre estaremos en ella colaborando donde nos necesite».

Es necesario, considera, «un tiempo de reflexión» para «calmar los ánimos y no ir a una confrontación entre militantes que no solucione nada y que solo enquistaría más la división entre ejecutiva y gobierno municipal».

Por ello considera su dimisión «como la mejor opción en estos momentos» para que la Ejecutiva provincial «tome las decisiones pertinentes con el objetivo de posibilitar un periodo de tranquilidad y reflexión que nos conduzca a un tiempo de entendimiento, colaboración, de unidad donde todos y todas tengamos cabida y donde los acontecimientos futuros determinen cómo acometer los nuevos retos en la comarca», concluye diciendo.