La Diputación aprueba 23,2 millones de euros para actuaciones del Plan de Cooperación

El pleno da cuenta del reconocimiento de Matías Llorente como diputado no adscrito tras la ruptura del pacto entre UPL y PSOE

La Diputación Provincial de León celebra un pleno extraordinario en el que se reconoce la condición de diputado no adscrito a Matías Llorente. / Campillo

La Diputación de León celebró este jueves una sesión de pleno extraordinario en la que se aprobó por unanimidad una primera fase de la convocatoria del Plan de Cooperación Municipal de 2022 con la que se resuelven subvenciones a un total de 95 ayuntamientos, a los que se destina un importe total de 23,2 millones de euros.

El presidente provincial, Eduardo Morán, recordó que “poder anticipar el mayor número de posible de solicitudes de ayuntamientos para confirmarles la resolución”, se trataba de “un compromiso del equipo de Gobierno” y depositó su esperanza de que en el próximo pleno ordinario “se lleven la totalidad o gran parte de los ayuntamientos” para que “puedan empezar a trabajar en los proyectos y en las adjudicaciones de las obras”.

Por su parte, el portavoz del Grupo del Partido Popular, Francisco Castañón, insistió en la necesidad de ser “lo más diligentes posibles en la tramitación de los expedientes” antes de que “el verano lo complique”. Sin embargo, lamentó que “los planes se aprobaron tarde”, de manera que a pesar de que “este sería el momento para comenzar las obras”, tan solo se ha dado luz verde a “la mitad de los ayuntamientos”.

También la portavoz de Ciudadanos en esta institución, Gemma Villarroel, que avanzó que la formación aprobará todas las fases de el Plan, lamentó que “a pesar de haber alcanzado un acuerdo para la inclusión de la contratación de servicios” dentro de los mismos, “la realidad es que no se ha hecho”.

En este sentido, Morán aseguró que estos servicios “están reflejados en las bases”, para lo que hizo alusión a la relación de obras, entre las que se encuentran “pistas pádel, parques, almacenes o reformas en casas cultura”. “No solo nos dedicamos en los ayuntamientos a urbanizar calles, sino que tenemos que tener cierta libertad para elegir lo que consideramos que es necesario para los pueblos”, resaltó.

La sesión, que no alcanzó los quince minutos de duración, sirvió para dar cuenta de de la resolución de presidencia mediante la que se reconoce la condición de diputado provincial no adscrito al vicepresidente de la institución provincial, Matías Llorente, que no pudo acudir a la sesión plenaria por motivos de salud.

Esta nueva condición de concejal no adscrito, la alcanza después de que Unión del Pueblo Leonés oficializara el pasado 17 de mayo la ruptura de su pacto de gobierno con el Partido Socialista en la Diputación de León, perdiendo su representación en la corporación provincial.