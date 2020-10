Diputación aprueba dedicar 420.000 euros a desinfectar colegios rurales

La situación generada por la pandemia de covid-19 sigue ocupando buena parte del debate político. Las ramificaciones y complicaciones ocupan la agenda de las instituciones y la Diputación provincial de León no iba a ser menos. Esta entidad, encargada de apoyar y dinamizar el mundo rural así como de garantizar también las medidas de seguridad derivadas de la pandemia, se ha ocupado este miércoles de la situación de los más jóvenes en sus centros de estudio en las localidades de menos de 5.000 habitantes.

El pleno de la Diputación de León aprobó hoy un plan especial de empleo destinado a subvencionar la contratación de personal por parte de los ayuntamientos para llevar a cabo labores de desinfección de los colegios rurales y otras medidas contra el COVID-19, dotado de 420.000 euros.

La iniciativa se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Ciudadanos, que reclamó criterios “más justos y equitativos” de reparto a pesar de tildar de “buena” la medida.

A la portavoz de la formación naranja, Gemma Villarroel -recientemente designada coordinadora autonómica-, la abstención le valió una dura intervención del vicepresidente leonesista, Matías Llorente, responsable del área de Servicio de Asistencia a Municipios y Cooperación, del que depende la propuesta.

“Apareces de sirena aquí en el Bernesga, posiblemente llegues como sirena a Valladolid, al Pisuerga, pero ten cuidado allí no quedes de renacuajo, porque la Sirenita es la que tiene la patente en Copenhague” le dijo y Villarroel le reprochó una comparación que, apuntó, posiblemente no hubiese hecho con otros diputados, aunque añadió que no se tomaba a mal el comentario de Llorente.

En el turno de ruegos y preguntas el portavoz del PP, Francisco Castañón, reclamó una comisión monográfica sobre la situación de los parques de bomberos en la provincia que el presidente Eduardo Morán dijo estar dispuesto a convocar y se interesó también por el desarrollo de la implantación de la banda ancha en la provincia y las negociaciones sobre la posible fusión de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno.

Gemma Villarroel preguntó si la institución provincial tiene previsto un plan de ayudas para el tejido empresarial y a los autónomos de la provincia, si se va a recurrir a los 70 millones de remanentes de los que puede disponer la Diputación y si se ha previsto algún tipo de iniciativa para que la estructura económica de León sea sostenible con el paso de la segunda ola de la pandemia.