La Diputación y el Consejo Comarcal se unen en defensa del godello berciano

La Diputación de León y el Consejo Comarcal del Bierzo mostraron este domingo su rechazo a la decisión de la Junta de Castilla y León de permitir el uso de la uva godello en la Denominación de Origen Rueda, lo que consideran “una nueva afrenta” del gobierno autonómico a la comarca, al tiempo que acusan a la DO Rueda de intentar hacer “competencia desleal” a los vinos del Bierzo.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, aseguró que “el vino de uva godello está de moda, tiene una buena aceptación en el mercado, fruto del trabajo serio y dedicado de la DO Bierzo durante muchos años, y lo que pretende la DO Rueda ahora es aprovechar esa situación para tener una penetración en el mercado, en un ejemplo claro de competencia totalmente desleal, y en una aberración amparada por la Junta de Castilla y León”, acusando asimismo a la Junta de “ignorar” a la Denominación de Origen Bierzo en su toma de decisiones.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, manifestó que “esta decisión carece de fundamento, ya que la variedad godello no es autóctona de la DO Rueda, donde no existe ninguna tradición en el cultivo de esta uva. No puede ser que otras denominaciones de origen que no están para nadas vinculadas a esta uva ahora tengan reconocimiento a través de una uva autóctona del Bierzo”.