Asamblea de Gersul

La Diputación de León, a través de un decreto de la Presidencia con fecha 25 de mayo, ha declarado de oficio la nulidad de pleno derecho de los presupuestos del consorcio de gestión de los residuos urbanos, Gersul, que preveían un incremento de la tasa de basuras de más del 20 por ciento, así como de sus bases de ejecución y plantilla de personal, según informa la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), que presentó alegaciones e interpuso un recurso contencioso-administrativo a esas cuentas “en el que se ponía de manifiesto innumerables irregularidades en el proceso de aprobación”, señala la patronal en un comunicado.

Para los servicios jurídicos de Fele, el acuerdo de la Asamblea General de Gersul, publicado el 23 de septiembre de 2020 por el que se aprobaba definitivamente los presupuestos del organismo, “vulneraba desde el principio los derechos básicos de los ciudadanos, que se vieron sorprendidos una vez más por una actuación de esta entidad que cargaba sobre la economía de las familias y las empresas una deuda generada fundamentalmente por los principales ayuntamientos de la provincia”.

Los servicios jurídicos de Fele iniciaron un proceso judicial y Gersul comenzó el 26 de noviembre de 2020 una revisión de oficio del expediente tras comprobar que se habían presentado en tiempo y forma alegaciones frente y que se había vulnerado el trámite de audiencia de los empresarios. Al respecto, el dictamen 73/2021 de 12 de abril del Consejo Consultivo de Castilla y León fue concluyente y aseguró que “se había producido la violación del procedimiento de aprobación previsto en una norma legal básica y procede que se declare la nulidad”.

Para Fele lo sucedido es consecuencia de un “intento desesperado de los dirigentes de Gersul por sacar adelante unos presupuestos con un incremento de la tasa de más de un 20 por ciento sin escuchar las importantes irregularidades que advertían los representantes empresariales”.

Revisión de oficio

El responsable de Hacienda de la Diputación de León, Santiago Dorado, explicó a preguntas de la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, en el pleno ordinario de la institución que la anulación de los presupuestos de Gersul se llevó a cabo después de que se instase una revisión de oficio.

Después de que la Federación Leonesa de Empresarios se atribuyese esa anulación tras la presentación de alegaciones y la interposición de un recurso contencioso-administrativo, Dorado comentó que “el presupuesto se aprobó en asamblea y pasó un periodo de exposición pública. No hubo alegaciones, se informó favorablemente y se aprobó definitivamente” y posteriormente se supo que se había presentado una alegación en un buzón electrónico del que no se tenía conocimiento. “Nosotros instamos la revisión de oficio. No porque tuviesen tazón las alegaciones, que no se entra a valorar el fondo del asunto. Ya está anulado, se prorroga el anterior y no va a tener trascendencia ni efectos importantes”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, comentó -en tono casi de resignación- que “no sorprende nada de Gersul. Cada día seguimos sorprendiéndonos con cosas de este calibre”.