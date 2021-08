La Diputación de León y la Fundación Cerezales lanzan la convocatoria NUDO/KNOT para artistas e investigadores

El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia ha abierto hasta el 28 de septiembre un programa de estancias de 9 meses, dirigido a quienes investigan y crean con visión ecológica, transversal e híbrida. La convocatoria, que se presenta bajo la denominación NUDO/KNOT, es fruto del protocolo de colaboración que ambas instituciones firmaban el pasado enero para apoyar, de un modo coordinado y efectivo, proyectos de creación y de investigación ligados al territorio.

Las bases aprobadas contemplan una dotación de 6.000 euros para los individuos o equipos seleccionados para llevar a cabo el objeto de su investigación en un periodo de nueve meses. Esta ayuda está destinada a financiar los honorarios y gastos de producción y se completa, además, con la puesta a disposición de los beneficiarios de los espacios de trabajo e infraestructuras de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.

Los proyectos que se presenten deberán vincularse con el tema propuesto por el equipo acompañante de la convocatoria en cada edición, formado por miembros del equipo de FCAYC. La primera estancia, cuyo periodo de recepción de proyectos está abierto desde este miércoles hasta el 28 de septiembre a las 14, tiene como objetivo temático el suelo, y se puede abordar desde todo tipo de ángulo o disciplina, teniendo presentes las líneas de trabajo, investigación y acción, que son la cultura y el arte, lo sonoro y la escucha y la etnoeducación.

Los proyectos que tienen cabida podrán formularse atendiendo a prácticas heterogéneas que podrían estar conectadas, pero no necesariamente, con una o varias disciplinas como por ejemplo el arte, la música, la literatura, la filosofía, la lingüística, la historia, la antropología, la economía, el derecho, la sociología, el periodismo, la fotografía, el teatro, la arquitectura, el diseño, la gastronomía, la informática, los saberes no reglados, etc.

Entre los criterios de evaluación estarán el carácter situado y contextualizado de la propuesta en el medio rural leonés, los vínculos con las principales líneas de investigación de FCAYC, la relación entre distintos campos de conocimiento y saberes o la adecuada estructura y planteamiento del proyecto.

Con una dotación de 6.000 euros a distribuir entre producción y honorarios, además de los gastos de alojamiento y manutención, el programa está dirigido a cualquier persona o colectivo dado de alta en el IAE, con independencia de su lugar de origen o residencia.

El proyecto además tendrá otros recursos relacionados con la asistencia técnica en coordinación, comunicación, temas administrativos o de sonido y montaje, así como la sesión temporal de las salas ensayo, auditorio y demás infraestructura de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. La resolución de NUDO/KNOT se dará? a conocer en la semana del 11 al 15 de octubre.