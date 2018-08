Diputación promoverá la prevención de incendios con 32 coloquios y tres proyectos pilotos de limpieza perimetral, uno en el Bierzo

Imagen de archivo del incendio de la Tebaida berciana, el más grave de la comarca en años. / QUINITO

La campaña, que se engloba en la II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León, se centra en sensibilizar a la población y responsables municipales de las actuaciones de prevención de incendios en el entorno de los núcleos urbanos.

Entre las acciones a desarrollar se encuentra la elaboración de un modelo de ordenanza municipal en materia de prevención de incendios en los entornos de los pueblos, de forma que se proporciona una base legal a los ayuntamientos para mantener una franja perimetral en el entorno de los núcleos de población limpia y accesible a los medios de extinción.

Además, se han programado tres proyectos piloto en los municipios de Torre del Bierzo, Boñar y La Pola de Gordón, donde se realizarán labores de limpieza de una franja perimetral para romper la continuidad horizontal y vertical del combustible forestal, de manera que sirva de ejemplo para otros territorios provinciales.

Se han programado un total de 32 coloquios dirigidos a tanto a la población como a técnicos y responsables de la toma de decisiones en el medio rural, autoridades y representantes de la sociedad organizada de los municipios. Así, a lo largo de los meses de julio y agosto, los técnicos del proyecto recorrerán la provincia informando acerca de las buenas prácticas a llevar cabo en esta materia, además, se repartirá material informativo especialmente diseñado para esta campaña.

801 incendios en 2017

La provincia de León sufrió 801 incendios forestales en 2017, que afectaron a 19.640,94 hectáreas de bosque y matorral, así como 2.481,61 hectáreas de terrenos no forestales. El 52% fueron intencionados, el 38% se debieron a accidentes y negligencias, el 7% a rayos y el 3% a a causas desconocidas.

Entre 2007 y 2016, el número de incendios registrados en la provincia es de 4.968, afectando a 80.699,94 hectáreas. La provincia de León es la que más incendios sufre de Castilla y León.

Prevenir los incendios es en ocasiones más sencillo de que parece. Mantener limpios de maleza y residuos los solares, desbrozar en el entorno de los pueblos, crear fajas auxiliares a los lados de pistas y caminos, solicitar autorizaciones para las quemas controladas, no tirar colillas ni residuos y no realizar barbacoas en lugares no autorizados son algunos de los consejos que ofrece la campaña puesta en marcha por la Diputación.