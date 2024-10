Diputación recurre ante la Junta la autorización a la DO Rueda para usar godello y pide su suspensión cautelar 

La Diputación de León ha presentado ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León un recurso de alzada contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) que permite a la DO Rueda el uso de la uva de la variedad godello.

El escrito, firmado por el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y registrado en tiempo y forma, pide la anulación de la referida autorización “por adolecer de vicios procedimentales y de falta de motivación” y, además, reclama la suspensión cautelar de la misma “en tanto se sustancie el presente recurso”.

La institución provincial argumenta que la decisión de la Junta “perjudica de manera grave a los productores de la DO Bierzo, que tiene, como otras DOP de la Comunidad de Galicia, la uva godello como variedad principal de sus vinos blancos y han realizado una ardua tarea de mejora en la calidad, de la que ahora se pretende beneficiar la DOP Rueda”.

La Diputación motiva la presentación de este recurso de alzada en que tiene entre sus competencias “la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social del territorio de su provincia y en esa función colabora con los productores para conseguir las certificaciones de calidad alimentaria y la promoción tanto de los productos con indicación como denominación de origen protegidas”. Además, el último pleno de la corporación aprobó una declaración institucional en defensa de la DO Bierzo apoyada por todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo.

La Diputación hace constar en su recurso que, con fecha 11 de septiembre solicitó al Itacyl el acceso al expediente para conocer las motivaciones de la decisión adoptada, “sin que hasta la fecha se haya concedido acceso electrónico ni en papel a dicho expediente”. La institución provincial añade que la única documentación a la que se ha tenido acceso “es la que se puede visualizar en la página web a la que remite la Resolución objeto de este recurso”, por lo que “nos reservamos el derecho a ampliar al recurso a la vista de la documentación completa del mismo cuando se nos facilite el acceso solicitado”, agrega el texto.

En cualquier caso, el recurso expone que, de acuerdo con la documentación aportada, no se realiza una motivación adecuada por parte del Consejo Regulador de la DO Rueda “en los términos demandados por la propia Junta de Castilla y León” en aspectos como la justificación de la necesidad de incorporar nuevas variedades. La Diputación de León considera que lo aportado por la DO Rueda no cumple los requisitos de motivación adecuada “que exige la normativa aplicable”.

La institución provincial que preside Gerardo Álvarez Courel también alega falta de publicidad de la decisión mediante la preceptiva publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Manifiesta la Diputación en su recurso de alzada que ese anuncio es previo a la apertura del plazo de oposición de dos meses que prevé el artículo 11 de dicho Reglamento, “puesto que, de no hacerse, se priva de la posibilidad de conocimiento previo e interposición de este recurso a otras DOP afectadas”, radicadas en otra comunidad autónoma.