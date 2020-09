Discurso del alcalde de Ponferrada en el Día de la Encinina

Siguiendo una costumbre inveterada, la Corporación Municipal acude hoy a la Basílica de la Encina con motivo de esta misa de acción de gracias, pues hemos de recordar que nuestra Patrona, además de generar sentimientos profundos en los creyentes, es también una referencia colectiva para quienes vivimos estas fechas de una manera respetuosamente distinta. Por esa razón yo, como representante de toda la ciudadanía, quiero poner en valor ambas cosas.

El día de La Encinina ha sido tradicionalmente celebrado de una forma íntima, doméstica, destinado básicamente a los de aquí, a los de casa, aunque, eso sí, sin excluir a nadie.

Pero por si fuera poco, este año excepcional nos obliga, si cabe, a celebrar La Encinina con una mayor sencillez, nacida de la obligación de respetar los protocolos de seguridad que nos impone la pandemia. Hoy, como todos los días, es nuestro deber moral recordar a los que ya no están, a todos los que nos han dejado, y muy especialmente a los que se fueron como consecuencia de ese coronavirus que está afectando a todos los países del mundo y, con una gran virulencia, también al nuestro.

He de decir que por fortuna, y también por el buen hacer y el gran esfuerzo de muchos de nuestros compatriotas: profesionales de la salud, de protección civil, fuerzas militares y policiales, bomberos y funcionarios de todas las administraciones, y también y especialmente del Ayuntamiento de Ponferrada, la incidencia de la pandemia en nuestra tierra no ha sido tan grave ni tan dolorosa como en otros territorios, lo que no quiere decir que no haya sido también dramática.

Hace unos días tuvimos en El Plantío un acto de recuerdo emocionado para los que nos han dejado como consecuencia de la COVID19. Hoy testimoniamos aquí ese mismo recuerdo y lo extendemos al resto de compañeras y compañeros, de vecinas y vecinos, de amigas y amigos y de familiares que nos han dejado.

Quiero que recordemos que el coronavirus sigue entre nosotros y a todos nos corresponde trabajar unidos para erradicarlo. Os pido que hagamos ese esfuerzo por el bien de nuestro municipio, de la propia ciudad y especialmente de nuestros pueblos, donde la edad de sus habitantes los convierte en zonas de alto riesgo.

Esperamos todos que el año que viene por estas fechas podamos agradecer que hemos superado o, al menos, controlado los efectos de esta pandemia y que podamos dedicar nuestros esfuerzos íntegramente a mejorar la vida de la gente.

Por último, quiero agradecer la labor llevada a cabo por los Presidentes de las Juntas Vecinales de nuestro municipio, así como la de los Alcaldes de Barrio. Sois el mejor ejemplo de trabajo altruista en beneficio de todos. De verdad, muchas gracias.