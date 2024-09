Discurso del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo en el Día de la Encina

“Autoridades civiles, militares, académicas y eclesiásticas, público asistente a este acto, muy buenos días a todas y todos.

El Consejo Comarcal es la Administración que representa a los treinta y ocho municipios que forman parte del Bierzo y a todas las bercianas y bercianos. En nuestra Comarca hay un arraigado sentimiento de pertenencia al territorio, existe una delimitación geográfica muy bien definida pero falta una tercera pata que es el reconocimiento y respeto colectivo hacia la Institución que nos representa.

Más allá de la escasa fortaleza con la que la voluntad política quiso dotar a la arquitectura del Consejo en 1991, creo que otra causa importante de ese desapego es el gran desconocimiento que existe respecto a nuestra labor. En este primer año de mandato he intentado salvar ese obstáculo pero todavía hay mucho que hacer en ese sentido.

Son muchas las personas que desconocen que el Consejo Comarcal del Bierzo gestiona el Centro de Atención a Drogodependientes, que presta sus servicios en el Bierzo y Laciana desde 1997. En el año 2023 hemos prestado atención terapéutica a 338 personas de manera regular.

Seguramente son muchos también los que no saben que en el Bierzo las competencias autonómicas en el área de menores las presta el Consejo. Trabajamos con menores infractores, sometidos a medidas administrativas o judiciales, y con menores en situación de desamparo. Igualmente prestamos un servicio de intermediación familiar para aquellos supuestos en los que son los menores los que dan un trato inadecuado a sus progenitores.

En nuestro Departamento de Formación, Empleo, Desarrollo, Igualdad de Oportunidades y Juventud, se han gestado en 2023 86 proyectos de vida que son una realidad ya en una veintena de Ayuntamientos del Bierzo, o diferentes proyectos financiados con fondos europeos, estatales o autonómicos por importe superior a un millón de euros y que pivotan sobre la lucha contra la despoblación y la atención a colectivos desfavorecidos, con dificultades para su inserción laboral.

Nuestro Banco de Tierras es referencia nacional en la gestión de tierras agrarias infrautilizadas. Nuestra intermediación ha permitido la puesta en valor de 1.500 hectáreas, entre ellas 370 de viñedo viejo o 100 de frutales. Agradezco la financiación de la Diputación de León y pediría una vez más la implicación de la Junta, invitándole a que se aproveche de nuestra gran experiencia en esta área.

Desde el Departamento de Medio Ambiente, única competencia delegada que tiene el Consejo, llevamos a cabo desbroces en 22 ayuntamientos del Bierzo, gestionamos las cinco brigadas antincendios existentes en nuestra comarca. En estos momentos hemos llevado a cabo desbroces en quince de los veinticinco ayuntamientos que nos lo han solicitado, y estamos desempeñando tratamientos silvícolas en cuatrocientas hectáreas de varios ayuntamientos bercianos.

Nuestro Patronato de Turismo ha alcanzado en 2023 cifras récord de visitas a nuestro Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas. Trabajamos actualmente con intensidad en la reformulación de nuestras Jornadas Gastronómicas que este año celebran su 40 edición.

En el Servicio de Asistencia a Municipios prestamos ayuda principalmente a los Ayuntamientos con menores recursos personales, así como a la totalidad de Juntas Vecinales de nuestra Comarca. Por cierto, nunca me cansaré de reconocer la labor que de manera altruista se presta desde las Juntas Vecinales. Los Alcaldes y Alcaldesas pedáneas son el ejemplo de entrega totalmente desinteresada en favor de sus pueblos y sus vecinos. Aquí hemos mejorado la situación difícil que vivíamos hace un año, pero está lejos aún de ser la idónea.

Nuestra Agrupación de Protección Civil recorre la totalidad de nuestra Comarca ayudando de manera altruista a todos los Ayuntamientos que puedan necesitarlo. Son un ejemplo de lo mejor de nuestra sociedad.

Realizada esta breve descripción de la labor que llevamos a cabo en el Consejo, paso al capítulo de las reivindicaciones. Gran parte del discurso que pronuncié el año pasado abordaba las carencias y los retos de la totalidad de nuestra comarca pues, como he dicho muchas veces, no entiendo el Bierzo sin Ponferrada ni Ponferrada sin el resto de el Bierzo. Un año más tarde seguimos casi en la misma situación, con escasas mejoras. Hablaba entonces de las carencias que sufría nuestra sanidad, tanto primaria como especializada, nuestra educación, nuestro sistema de protección social, nuestras comunicaciones por tren y carretera. Con la misma intensidad de entonces sigo exigiendo la apuesta decidida por nuestro territorio. En el capítulo de los reconocimientos, considero muy relevante la importante inversión que va a permitir la mejora del Canal Bajo del Bierzo, y apelo al cumplimiento de los plazos de manera que no pueda correr riesgo alguno esa inversión.

Tengo que enviar hoy un claro mensaje de defensa de nuestra uva godello, de nuestros viticultores, del Bierzo en definitiva. La reciente decisión de permitir el uso de esta uva en la DO Vinos de Rueda, supone un agravio doloroso para esta tierra. En el Bierzo se ha hecho un esfuerzo ingente para poner en valor y prestigiar la uva godello y con ella elaboramos caldos extraordinarios. No es admisible que se autorice a otra DO a aprovecharse ahora de ese trabajo. La uva godello carece de esa vinculación al territorio de la DO Rueda por lo que pido a la Junta de Castilla y León que dé marcha atrás en esa autorización que tanto perjudica al Bierzo.

A lo largo de los años y con cada nuevo presidente, hemos reivindicado en este día la necesidad imperiosa de que el Consejo Comarcal disponga de una sede propia, con instalaciones adecuadas para atender a la ciudadanía y libres de barreras arquitectónicas. Como es sabido, el Consejo Comarcal no recauda impuestos y, por tanto, carece de recursos propios para asumir los costes de construcción o reforma. Es fundamental contar con el apoyo de la Junta de Castilla y León para que, finalmente, la institución que representa a los bercianos y bercianas pueda tener una sede digna, en lugar de continuar en oficinas alquiladas en un edificio compartido que genera confusión y molestias a las muchas personas que nos visitan cada día. Un claro ejemplo de las carencias es la imposibilidad de que personas con movilidad reducida accedan al salón de plenos, lo cual evidencia las graves deficiencias de las actuales instalaciones.

Con el inicio del nuevo curso político, asumiremos la compleja tarea de avanzar en el proceso de comarcalización de servicios, como la recogida de residuos, en respuesta a las peticiones de numerosos alcaldes y alcaldesas. En esta primera etapa, buscaremos la opinión de todos los agentes implicados. Además, estamos trabajando intensamente para que el Parque Micológico se convierta muy pronto en una realidad. Si no se demoran los trámites administrativos, estaríamos en condiciones de poder abrir un área acotada antes de que acabe el año. Y, por supuesto, seguiré exigiendo una financiación adecuada para los servicios que presta el Consejo Comarcal.

Termino ya como lo hice el año pasado: desde el cargo que ostento, en representación de la Comarca del Bierzo, consciente de las enormes dificultades pero también confiando en nuestras posibilidades, comprometo nuestro mayor esfuerzo, nuestro trabajo sin límite para hacer más fácil la vida a los y las bercianas, y pido un compromiso de las Administraciones superiores que sea real, con dotación presupuestaria, con vocación transformadora, que tenga un reflejo real en la disminución de las cifras del paro, en un aumento de la renta per cápita y en una reducción drástica del número de personas que nos han de abandonar buscando un futuro mejor lejos de nuestra tierra. Si no somos capaces, si no estamos a la altura estaremos contribuyendo a la creciente desconfianza en la comunidad política.

¡¡¡Feliz día del Bierzo¡¡¡”