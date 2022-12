La DO Bierzo muestra su apoyo a Almázcara Majara

"El trabajo y la labor diaria de una empresa familiar no debería verse enturbiado por una apreciación, que en nuestra opinión no se corresponde con la realidad"

Demasiado Corazón, de Almázcara Majara

"En vista de los acontecimientos ocurridos en las últimas horas con la polémica suscitada por el cartel y la etiqueta de la @bodegaencimawines y @almazcara_majara , este Consejo Regulador quiere manifestar su total apoyo a la bodega, así como su disconformidad con la interpretación que de dicha ilustración realiza el Ministerio de Igualdad. El trabajo y la labor diaria de una empresa familiar no debería verse enturbiado por una apreciación, que en nuestra opinión no se corresponde con la realidad", ha publicado la DO Bierzo desde su Instagram la mañana de este jueves, en apoyo a la bodega berciana Encima Wines, en la que se elaboran los vinos de Almázcara Majara.

Recordemos que este miércoles, desde el Instituto de las Mujeres, un organismo que depende del Ministerio de Igualdad, emitían una carta tras las "varias quejas" recibidas en relación a una valla publicitaria "de dimensiones considerables" a la bodega berciana Encima Wines, donde se elaboran los vinos de Almázcara Majara, para pedir su retirada. En dicha valla, aparece una mujer de espaldas con un bikini de corazones, "destacando la parte baja de la espalda y los glúteos", tal y como sostiene la resolución. La imagen de la valla se corresponde a la etiqueta del vino Demasiado Corazón de Almázcara Majara.

Apoyo de la DO León

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen León mostró también este jueves su rechazo a “la injustificada intromisión y la repugnante campaña” del Ministerio de Igualdad contra la bodega a la que acusa de “sexualizar la imagen de la mujer con fines promocionales”, según recoge la Agencia ICAL.

La DO recordó que la imagen representa a una mujer de espaldas con un bikini de corazones rojos en una playa del Mediterráneo y es una obra pictórica, como las de los demás vinos del proyecto Almázcara Majara, del artista Josep Moscardó para el godello ‘Demasiado corazón’, que la bodega Encima Wines viene comercializando con esa presentación desde hace 12 años.

La Denominación de Origen León quiso animar a los impulsores del proyecto vinícola a “persistir en la defensa de sus nobles principios” y trasladó su “solidad con ellos y, de manera muy especial, con las mujeres que participan en él”, a las que definió de “ejemplares por su vocacional dedicación y mayoría en esta empresa de estricto carácter familiar y de larga trayectoria vitivinícola”.

