La DO Bierzo califica de "éxito" las ponencias de la Semana Vitivinícola

Imagen de la primera jornada de la Semana Vitivinícola de la Feria del Vino de Cacabelos. / CRDO Bierzo

El Consejo Regulador de la DO Bierzo ha calificado de "éxito" las primeras ponencias de la Semana Vitivinícola que este organismo y el Ayuntamiento de Cacabelos han puesto en marcha como antesala de la Feria del Vino de Cacabelos, que abrirá sus puertas al público este viernes en la Plaza Mayor de la villa del Cúa.

En la inauguración de estas actividades, que tuvo lugar el pasado martes, estuvieron presentes María Lima Mauriz Carballo, en representación del Ayuntamiento de Cacabelos, José Manuel Lobato Folgueral, en representación de los vocales del Consejo Regulador, y como moderadora, Carmen Viforcos, Directora Técnica del Consejo Regulador. Junto a ellos estuvo el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel.

Inició la serie de ponencias el profesor del Área de Ingeniería Cartográfica del Campus de Ponferrada, José Ramón Rodríguez Pérez, impartiendo una charla sobre la “Base Cartográfica para la clasificación de los viñedos la DO Bierzo”. Destacó de manera muy notable la importancia que tiene la labor tan exhaustiva que se ha realizado en la identificación de parajes y viñedos en el Bierzo, remarcando que no existe un trabajo de esta magnitud en todo el territorio nacional, e insistiendo en ser cada día más conscientes del valor añadido que esta clasificación aporta a los vinos de la DO Bierzo. El profesor Rodríguez Pérez ha desarrollado una herramienta que permite ubicar un paraje simplemente introduciéndolo en el buscador de la web del Consejo Regulador.

La segunda ponencia de la tarde fue impartida por Juanma Colinas, consultor de comunicación digital . “De la cepa al smartphone” fue una amena inmersión en el mundo de las redes sociales que ayudó a reflexionar sobre qué esperamos de ellas. La mayoría de los operadores de la DO Bierzo son viticultores y pequeñas bodegas, pero Juanma Colinas mostró cómo esa pequeña realidad, bien contada, puede ser tan interesante para el público como una gran superproducción.

El miércoles, José Luis García Ruiz, responsable de desarrollo de mercado de la empresa Timac Agro España, impartió una charla de cómo llevar a cabo una viticultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, buscando soluciones para mejorar la calidad de los cultivos, siempre fomentando la biodiversidad del entorno mediante la utilización de productos que respeten el ecosistema y la conservación de los recursos naturales.

Las actividades de la Semana Vitivinícola continúan este jueves con charlas, catas, maridajes y la presentación del libro Viaje al centro del vino, de la periodista Maite Ruiz.