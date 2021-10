La DO Bierzo alerta de la presencia de una especie en extinción en la zona en la que Enel pretende construir un parque eólico

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo, que se ha sumado desde el principio a las alegaciones presentadas por diversas instituciones y colectivos en contra del proyecto para construir un parque eólico en Trabadelo, previsto por Enel Green Power en la zona del Bierzo Oeste, ha redactado un informe del que se saca en claro que la compañía de energía renovable elaboró de forma errónea el impacto ambiental que produciría este parque en la zona.

El abogado de la D.O. Bierzo, Albert Calduch, aseguró que el estudio del impacto ambiental “lo han realizado en un período parcial y eso conlleva a que no se conozcan todas las posibilidades y situaciones”. En el impacto ambiental elaborado por Enel Green Power “no se contemplan todas las especies a las que le afectaría la implantación de este parque. Puede que haya sido por un olvido o por una negligencia”, explica Calduch. En cualquier caso, “nosotros hemos realizado un peritaje por parte de un experto de fauna que ha hecho visitas en campo y ha constatado que hay especies en peligro de extinción afectadas que el estudio no contempla”.

Por todo ello, el proyecto debería desestimarse en los próximos días ya que “la existencia de una especie en peligro de extinción imposibilita que se construya un parque fotovoltaico”. Se trata de un tipo de ave que cuando vuela podría chocarse contra los molinos y morir. Una vez entregado este informe a la Junta de Castilla y León, ésta deberá tomar una decisión acerca del parque eólico.

Por su parte, el bodeguero Ricardo Pérez, aseguró que dentro del proyecto “se valora la opción de expropiar fincas y viñedos”. Uno de los molinos del parque eólico está proyectado para situarse justo encima de la viña del reconocido vino berciano La Faraona. “Los políticos parecen estar a favor de este movimiento de energía renovable, hay muchas subvenciones e intereses alrededor de ellos, con lo que la lucha va a ser dura”.

Vecinos en contra

El pasado 20 de abril se puso en marcha una recogida de firmas contra el parque eólico de Trabadelo. Durante varios días, la Plataforma vecinal Rural Sostenible instaló mesas informativas en diferentes emplazamientos de Ponferrada y el Bierzo Oeste para visibilizar la problemática derivada de la proliferación de la macroindustria eólica, que pretende, a su juicio, desplazar las economías locales para convertir sus cultivos en parques industriales.