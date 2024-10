La DO Bierzo presenta recurso contra la modificación del pliego de condiciones de la DO Rueda

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. La acción surge tras la publicación de la Resolución del 23 de agosto de 2024 por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), en la que se aprobaba la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Rueda que permitía a esta última utilizar la uva godello como variedad secundaria.

Argumentos legales y técnicos

El recurso, presentado por el equipo jurídico del Consejo Regulador, en colaboración con los técnicos de la DO Bierzo y el despacho Irago Abogados-Economistas, sostiene que la resolución no se ajusta a la normativa europea y nacional vigente. Según la DO Bierzo, la modificación del pliego de condiciones de la DO Rueda, en particular la inclusión de nuevas variedades de uva como la godello, no justifica el necesario vínculo con el territorio de Rueda ni con las características finales de sus vinos.

El Consejo Regulador de la DO Bierzo defiende que la incorporación de variedades ajenas al área geográfica de Rueda contradice la naturaleza de las denominaciones de origen, que deben preservar la tradición y particularidad de los productos asociados a su territorio.

Compromiso con la calidad y defensa del territorio

La DO Bierzo ha reafirmado su compromiso con el control y certificación de estándares de alta calidad en la producción y elaboración de vinos en Castilla y León, subrayando que sus vinos han alcanzado un notable posicionamiento en el mercado gracias a su defensa de las uvas autóctonas y la diferenciación de los parajes bercianos.

El Consejo Regulador espera una rectificación por parte de la Consejería de Agricultura y no descarta recurrir a otras instancias en caso de que su reclamación no sea atendida, incluyendo un posible recurso contencioso-administrativo.