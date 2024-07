La D.O. Bierzo defiende que “nuestra singularidad es el minifundio” y el objetivo “que no se pierda viñedo”

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, responde a las declaraciones de ASAJA en las que destacaba “el desinterés” por parte de los viticultores bercianos en aumentar sus explotaciones. Pérez defiende que “nuestro objetivo no es adquirir más viñedo si no que no se pierda el viñedo que hay porque tenemos mucho viñedo viejo que queremos que se mantenga a través del relevo generacional”.

En este sentido, la D.O. Bierzo ha mantenido reuniones “muy fructíferas” con la Junta de Castilla y León que les ha facilitado el proceso a la hora de documentar los traspasos de viñedos de unas generaciones a otras.

El presidente del Consejo Regulador también destaca que “la singularidad del Bierzo es el minifundio, estas variedades que tenemos están dando lugar a grandes vinos. Todo lo que se planta nuevo se hace en otras condiciones y, de hecho, grandes bodegas a nivel nacional están viniendo al Bierzo a elaborar nuestras variedades”.