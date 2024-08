A DO Valdeorras supera por primeira vez os 5 millóns de litros vendidos nun ano

A Denominación de Orixe Valdeorras volve batir récords de volumen de viño vendido na campaña 2023-2024, o periodo comprendido entre os meses de agosto de ambos anos. A cifra deste exercicio acadou os 5.010.952 de litros de viño cualificado, un dato prácticamente igual á cantidade comercializada.

Tras o éxito acadado na pasada campaña, na que xa se obtiveron cifras históricas que chegaron aos 4,8 millóns de litros de viño, o listón volve a subirse de novo ao superar, por primeira vez, os cinco millóns de litros.

Así o manifestou José Ramón Rodríguez Castellanos, presidente do Consello Regulador, ao destacar que “tras o éxito do ano pasado, era moi difícil encadear dous anos de máximos históricos como os que se teñen sucedido”. Explicou ademáis que “o récord acadouse en viños de máxima calidade, como o amosan os premios e puntuacións obtidas nos consursos e guías máis prestixiosas a nivel nacional e internacional”, e que os datos “veñen a falar do bo estado da marca DO Valdeorras”.

Referiuse tamén Rodríguez Castellanos aos datos de ventas por variedades, destacando por riba das demáis, á variedade Godello. “Os números nos dan a razón sobre o que levamos anos dicindo, a uva Godello ten unha calidade excepcional, non é so unha moda pasaxeira, se non que xa se atopa no podio dos grandes viños a nivel mundial”, expresou. Neste exercicio, as ventas da Godello volven a incrementarse situándose en 3.643.840 de litros.

En canto ás variedades tintas, as ventas superaron neste exercicio o millón de litros, chegando a 1.053.523. De entre elas, a máis vendida segue sendo a Mencía con 738.440 litros.