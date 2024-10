A DO Valdeorras pecha a vendima 2024 cunha colleita récord de máis de 8,2 millóns de quilos de uva

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras pechou a campaña de vendima de 2024 cunha colleita récord que supera en máis de 200.000 quilos os oito millóns de quilos recollidos o ano pasado. A variedade Godello, a máis representativa da comarca, foi a gran protagonista desta campaña, con máis de 6,1 millóns de quilos recollidos, o que supón un aumento de 400.000 quilos con respecto ao ano anterior.

Segundo explicou o director técnico da DO Valdeorras, Jorge Mazaira, este incremento débese á “especialización cada vez maior” no cultivo de Godello, o que levou a sumar aproximadamente 50 hectáreas novas de produción. Ademais, destacou que a climatoloxía foi perfecta para a recollida da uva, xa que as choivas non afectaron a calidade do froito.

Tras o Godello, a variedade tinta Mencía rexistrou unha produción de 1,2 millóns de quilos, seguida por outras variedades minoritarias como a branca Palomino Fino, con 444.028 quilos, e a Garnacha Tintoreira, con 343.310 quilos.

Mazaira sinalou que existe unha tendencia global que favorece o aumento das variedades brancas fronte ás tintas, unha realidade que Valdeorras debe ter en conta sen perder o “arte da elaboración dos tintos”, a pesar de que o mercado actual está a ser máis complexo para este tipo de viños. Pola contra, o Palomino Fino experimentou un crecemento, sendo unha uva que, ao mesturarse co Godello, produce viños de alta calidade.

Calidade excepcional

Aínda que queda unha última viña por recoller, a DO Valdeorras, que foi a primeira Denominación de Orixe de Galicia en iniciar a vendima este ano, xa celebra os resultados tanto en cantidade como en calidade. O presidente do Consello Regulador, José Ramón Rodríguez Castellanos, destacou que esta colleita de 2024 non só é récord en volume, senón que a uva recollida está nun “estado sanitario excelente”, grazas ao traballo dos viticultores e adegueiros ao longo de todo o ano.

Rodríguez Castellanos mostrouse optimista sobre o futuro dos viños de Valdeorras, afirmando que os resultados desta colleita situarán á Denominación de Orixe “no podio de moitos concursos e guías especializadas”.