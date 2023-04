Doce listas concurren a las elecciones municipales en Ponferrada

Fachada del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hizo públicas este miércoles las candidaturas electorales en todos los municipios de León, confirmando así que una docena de partidos (uno más que en 2019) se presentan en Ponferrada en las elecciones del próximo 28 de mayo. PSOE, PP, Coalición por el Bierzo, PRB, Podemos, Ponferrada Contigo, UPL, Vox, Bierzo Ya, VIAs, Partido Socialista de Libre Federación e Ilusión Democrática serán las opciones del electorado ponferradino a la hora de depositar su voto en la urna el último domingo de mayo.

Los comicios en la capital berciana cuentan con la peculiaridad de que dos de las formaciones que actualmente tienen representación en la corporación municipal, USE Bierzo y Ciudadanos, con dos concejales cada una, no se presentarán a estas elecciones. En el caso del partido que lidera Samuel Folgueral, él mismo renunció para dedicarse por completo a sus labores profesionales, mientras que el partido naranja no logró conformar una lista tras el anuncio de Ruth Morales de no repetir como candidata.

Candidatos conocidos

Entre los números uno de las listas más votadas en las elecciones de 2019 no hay ninguna novedad y en todas ellas repiten los mismos candidatos. Olegario Ramón optará a la reelección como alcalde por el PSOE, Marco Morala encabeza la lista del PP, el incombustible Tarsicio Carballo hace lo propio con la del PRB, Iván Alonso es el número uno de Coalición por el Bierzo y Lorena González abre la lista de Podemos.

También repite como candidato Javier Arias, si bien en 2019 lo hizo al frente de Izquierda Unida y en esta ocasión lidera la lista de Ponferrada Contigo, la coalición en la que se integran la propia IU, Equo, Vecinos Ponferrada y Municipalistas por el Cambio. Esta última formación acudió por separado en los últimos comicios y su número uno, Plácido Martínez, figura en el número siete de Ponferrada Contigo.

Andrés Buelta, número uno de VIAs, es el último de los candidatos que repiten respecto a las elecciones de hace cuatro años.

Nuevas caras, nuevos partidos

En el caso de Vox, tras los problemas internos que les llevaron a no participar en los anteriores comicios, el partido de Santiago Abascal presenta al frente de su lista a Patricia González. La nómina de candidaturas a las elecciones municipales en Ponferrada se completa con cuatro partidos que no estuvieron en 2019: UPL, con Manuel Ferreiro al frente; Partido Socialista de Libre Federación, con el actual concejal no adscrito y ex del PSOE Manuel de la Fuente; Bierzo Ya, con Antonio López; e Ilusión Democrática, cuya lista encabeza José María Gómez.

Resultados de 2019

Las elecciones municipales de Ponferrada en 2019 dejaron una corporación municipal muy dividida, con siete partidos políticos con representación en el salón de plenos. El PSOE ganó las elecciones con 10.407 votos y 9 concejales, seguido por el PP, con 7.436 votos y 6 concejales. El resto de escaños se los repartieron, con dos concejales cada uno, Coalición por el Bierzo (2.989 votos), Ciudadanos (2.670), USE Bierzo (2.522), PRB (2.374) y Podemos (2.307). Sin representación se quedaron IU, VIAs, Más Ponferrada y Municipalistas por el Cambio.