Nuevo camión de recogida de basura del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada y concejala de Infraestructuras, Carmen Doel, mostró su “sorpresa” por el conato de “rebelión fiscal” por parte de hosteleros y comerciantes de la ciudad, tras conocer su intención de negarse a pagar la tasa de basura. “Sorprende que se rebelen contra la única administración que ha colaborado de forma directa con el sector”, señaló la edil, que apuntó que el Ayuntamiento “se ha limitado a acatar religiosamente los mandatos de la Junta”.

En cualquier caso, Doel quiso dejar la puerta abierta al diálogo con los representantes empresariales, aunque remarcó que el Consistorio necesita recaudar para “gastar en beneficio de la sociedad”. “No vamos a hacer demagogia y decir que no vamos a cobrar impuestos, porque si no se recauda no se puede administrar”, concluyó.