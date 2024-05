Dolors Montserrat: “La legislatura de Sánchez ha colapsado”

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat aseguró hoy en Ponferrada “la legislatura de Pedro Sánchez ha colapsado”. “Ni sus socios le apoyan ya. Su único objetivo es sacar adelante la Ley de Amnistía”, aseguró.

Montserrat participó hoy en un acto de campaña en Ponferrada, en el que pidió a los ciudadanos que en los próximos comicios europeos apoyen al PP ya que “el voto es la herramientas más poderosa de la democracia”. “Vosotros decidís qué hacéis con él. Esta es vuestra casa y no os va a defraudar. Y a los que no nos votéis os decimos que no os preocupéis porque también os vamos a defender”, añadió.

La candidata cree que este es el momento idóneo para demostrar que los españoles ya no quieren al presidente de España. “Nos dan lecciones de democracia, ellos que llegaron pactando con independentistas y que van a aprobar una Ley de Amnistía”, aseguró, a la vez que indicó que Sánchez ha elegido la victimización para tapar sus problemas. “Nadie se cree su relato. La legislatura ha colapsado porque sus socios ya no le apoyan. Ha llegado el momento de unir a la sociedad”, aseguró.

Montserrat también afirmó que su formación defenderá en Europa los intereses del Bierzo y de toda Castilla y León. “Europa no puede ser un grupo de burócratas alejados de la realidad. Vamos a defender a los ganaderos frente al lobo, a los agricultores de la burocracia. Tenemos los mejores productos del mundo y a los que vengan de fuera vamos a exigirles lo mismo que a los de aquí”, afirmó, a la vez que destacó que el nombramiento de Teresa Ribera es una “terrible noticia para el campo”, continuó.

Por otro lado la presidenta del PP de León, Ester Muñoz, animó a seguir con esta campaña electoral para acabar con Sánchez. “Tenemos que apretar. Sánchez sigue con en su discurso populista y a veces cala. Dice que es una víctima. Que le están persiguiendo con bulos y fangos. Si pedimos explicaciones, somos fascistas. Enfrentarse al populismo no es fácil pero tenemos que apretar y dar la batalla”, finalizó.

Por último el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, recordó que los socialistas son los culpables del cierre precipitado de las térmicas y las minas. La Ministra de la bicicleta-fake no está en condiciones de defender nuestros intereses, como demostró con el cierre precipitado de las térmicas. El PP es estabilidad económica y bienestar social. No es igual un partido que otro. La candidata PSOE se contradice”, cerró Morala.

Montserrat participó previamente en una reunión con los Consejos Reguladores del Bierzo, para conocer de primera mano sus necesidades y ofrecer su apoyo.