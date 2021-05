‘¿Dónde está nuestro pan?’, el libro de las heroínas mineras

Patricia Castro. La biblioteca municipal de Villablino acogió en la tarde de este viernes la presentación del libro ‘¿Dónde está nuestro pan?’ del escritor leonés, Abel Aparicio -San Román de la Vega, 1980-. Un libro que recoge tres novelas cortas, basadas en hechos reales, que transcurrieron en tiempos de Guerra Civil y posguerra en la cuenca minera de El Bierzo y en La Cepeda. Relatos contados a través del importante papel que jugó la mujer en la historia minera. Mujeres como Libertad Aurora, que tal y como definió el autor, “trabajaba de sol a sol” y entremedias no descuidaba sus labores domésticas ni el trabajo en el campo.

Eran tiempos en los que la mujer ganaba de jornal seis pesetas y media por el mismo trabajo que realizaba un hombre pero cobrando trece pesetas, justo el doble. Tiempos en los que “cuando una mujer se casaba la echaban de la mina, le pagaban mil pesetas y a la calle”, cuenta Aparicio, “para fomentar que la mujer trabajara en casa”. Es esa generación “que sigue viva y merece ese reconocimiento. El reconocimiento a la mujer carbonera”.

Heroínas que no llevan capa, llevan sangre minera. Tal y como parafraseó la procuradora socialista, Nuria Rubio, quien en su casa, en Laciana, presentó al autor reconociendo que el libro le ha entusiasmado. “Son tres relatos independientes con una historia común. Yo me he sentido identificada con muchas partes porque los que hemos vivido en cuencas mineras hemos experimentado vivencias similares”, apostilló. Porque, aunque sea tarde, “es el momento de visibilizar el papel que ha tenido la mujer en la historia minera”.

La presentación ha contado con el apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villablino. El edil responsable del área, Jose Saavedra, además de agradecer la presencia de la procuradora lacianiega, también se mostró satisfecho de que Villablino haya podido acoger la presentación del libro. Acto que, por la pandemia, se ha tenido que ir dilatando en el tiempo pero que ya estaba previsto para el pasado mes de diciembre.

Sipnopsis

La historia que da título al libro recupera del cajón del olvido la manifestación que protagonizaron en octubre de 1941 treinta y nueve mujeres de trabajadores de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que reclamaron “el pan que era suyo” ante el Ayuntamiento de Torre del Bierzo.

La segunda historia narra un asalto al tren ocurrido en las cercanías de Brañuelas en octubre de 1939, recién acabada la Guerra Civil, protagonizado por un grupo de cinco o seis huidos de la zona de Las Médulas que se habían asentado en una zona próxima al lago de Carucedo conocida como el Páramo. Tras recibir un ‘chivatazo’, prepararon un golpe al tren que cada 15 días atravesaba el puerto del Manzanal cargado de dinero con destino a los bancos de Galicia.

La tercera y última de las historias que componen el libro tiene como protagonista a una familia minera que tuvo que huir al monte, a Espina de Tremor, tras haber participado en varias protestas por las condiciones laborales de los trabajadores de los pozos. El relato se centra en la voz de la única mujer que había en ese grupo, Libertad Aurora.