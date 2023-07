Dos debates: el que vimos y el que nos cuentan

Es comprensible, quizá dirán ustedes, porque de no hacerlo así el candidato-fetén de la derecha ideológica vería afectada su posición en la parrilla de salida el próximo domingo 23 de julio. De esta forma, y una vez más, diestros y siniestros unifican procedimientos dejando al margen a los ciudadanos que, aunque ni unos ni otros lo crean, no son criaturas de Dios tal que ovejas u otras parecidas que no ven más allá de la vara del pastor o del colmillo –más bien prótesis improvisada– del mastín de turno.

Es evidente que a la vista de cómo se nos presenta la información a los ciudadanos del común, lejos de la pendenciera vida interna de los partidos políticos y lejos también de los ocultos resortes que mueven los hilos de los poderes con mando en plaza, no tengamos ni pajolera idea del resultado de esta próxima feria dominical, dado que nada es lo que parece y nadie (de los que su opinión cuenta o eso creen ellos), dice la verdad.

En fin, habrá que hacer un ejercicio de credibilidad en las propias convicciones y ejercer el único derecho que todavía no se nos puede arrebatar, que es el hecho físico de votar, a sabiendas de que la elección de la papeleta en muchos de nuestros conciudadanos ya ha sido machaconamente mediatizada e inducida, que para eso son las campañas electorales. Menos la suya y la mía, por supuesto.

¡Feliz día de reflexión!

Juan M. Martínez Valdueza

[1] Información de El Mundo, 20/07/23: “Según los datos de Barlovento Comunicación, el debate a 3, retransmitido en La 1 y en el Canal 24 horas, logró 4.155.000 espectadores de audiencia media -el cara a cara consiguió 5.911.00-, 7.846.000 de espectadores únicos y una cuota de pantalla entre las dos cadenas de un 34,6%.”.