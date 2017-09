Decimos bien, dos ex jugadores de la SD Ponferradina, Mateo Míguez y Alberto Domínguez, que vistieron hace no mucho tiempo la camiseta blanquiazul, fueron los principales artífices de la derrota de la Ponferradina este domingo ante el Coruxo FC, Mateo Míguez, al pasar perfectamente el balón a Álex Arias para que este marcara el tanto, que a la postre, supuso la derrota de la Deportiva en una acción donde no estuvo muy fina la defensa blanquiazul.

En cuanto al cancerbero Alberto Domínguez cabe destacar las grandes paradas que llevó a cabo en el transcurso del encuentro, como la de Yuri en los primeros compases de la segunda mitad, la de Néstor Salinas, quizá la más clara que tuvo el quipo de Carlos Terrazas, así como un cabezazo de Andy, pero sobre todo la parada de la tarde fue la que realizó tras el saque de una falta de Cidoncha a cuatro minutos del final y que el cancerbero del equipo vigués desbarató cuando ya se cantaba el gol en las gradas.

Quizá la derrota fue demasiado castigo para la Ponferradina, pero como en fútbol lo que cuentan son los goles, si estos no llegan lo normal es que se pierda, y eso es lo que de nuevo le ha pasado a la Deportiva que lleva nueve meses sin ganar fuera de casa, cosa esta que decía muy bien el entrenador y director deportivo de la Ponferradina, Carlos Terrazas, en la rueda de prensa del pasado viernes que había que romper esa mala racha lo antes posible.

Frente al Coruxo no pudo ser, pero sería muy bueno que esta llegara este miércoles en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana en la tercera ronde de la Copa del Rey, que como todos saben es a partido único, seguidas de los dos partidos en El Toralín ante el Valladolid B y Deportivo Fabril. Seguimos pensando que hay equipo y que en plantilla hay jugadores de calidad, uno de ellos el delantero Isi, que tiene gran habilidad y calidad, cosa que demostró ya en El Toralín, así como ante el Coruxo este domingo cuando sustituyó a Menudo a los 54 minutos, donde con sus incursiones llegaron ocasiones para, al menos, conseguir la igualada.