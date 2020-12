Dos locales denunciados el fin de semana en Ponferrada, por superar el aforo y por realizar una actividad diferente a la autorizada

Seis personas denunciadas por no llevar mascarilla, cinco por saltarse el toque de queda, dos por conducción temeraria, una por alcoholemia y otra por orinar en la calle

Continúan las sanciones de la Policía Municipal de Ponferrada a diversos establecimientos durante el fin de semana. Este último, se han interpuesto denuncias a un local por superar el aforo permitido y a otro por realizar una actividad diferente a la autorizada por la correspondiente licencia municipal. Asimismo, sigue el goteo de denuncias por no llevar la obligatoria mascarilla y no respetar las distancia de seguridad. Entre el viernes 25 y el domingo 27 han sido seis las personas sorprendidas saltándose estas normas. Otras cinco serán sancionadas por no respetar el toque de queda. Otra persona fue denunciada por orinar en la calle.

En cuanto al tráfico rodado, la Policía ha interpuesto 16 denuncias por otras tantas infracciones, nueve de las cuales contaron además con la intervención de la grúa. Además, otros dos conductores fueron denunciados por conducción temeraria y otro por dar positivo en el control de alcoholemia. Los tres han sido objeto de juicios rápidos.