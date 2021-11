Dos símbolos franquistas perviven aún en Ponferrada

Marco Antonio González, vicepresidente de la ARMH. / QUINITO

Durante el acto de presentación de la escultura en recuerdo de las víctimas de la represión franquista en Ponferrada que se llevó a cabo este jueves, el alcalde de la capital berciana, Olegario Ramón, lamentó que en la ciudad todavía perviven dos vestigios de la dictadura que resisten a la Ley de Memoria Histórica: una vidriera en la basílica de La Encina que presenta el escudo preconstitucional y una placa en un edificio de la plaza Fernando Miranda que todavía recoge su antigua denominación: plaza del Comandante Manso.

Ramón recordó que “ya en la oposición hablé de esa vidriera, que me da escalofríos cada vez que la veo, pero la Ley no obliga a los centros religiosos”, mientras que “para retirar la placa del Comandante Manso se necesitaría el compromiso real y decidido de la comunidad de propietarios”, por lo que “desde la Administración ofrecemos gustosamente la ayuda necesaria para que se les haga más fácil tomar esta decisión y que desaparezcan esos dos símbolos”.

Sobre el asunto abundó el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Marco Antonio González, rememorando que “la retirada de la placa al Comandante Manso se la hemos pedido a tres corporaciones municipales diferentes, la fachada de esa casa se ha arreglado recientemente y ahí sigue la placa. Nos habían dicho que es un elemento estructural, pero creemos que no es así, porque placas mucho más grandes se han quitado en edificios públicos”. En cuanto a la vidriera de La Encina con el escudo franquista, González lamentó que “la Ley se ha quedado corta porque entiende que las iglesias son lugares privados y no puede hacer nada”, pero señaló que “la Ley también dice que se pueden retirar las subvenciones públicas a quien no la cumpla, así que más fácil no lo pueden tener”.