E-bikes con denominación de origen Bierzo

A sus 28 años, el ponferradino David Álvarez dispone ya de una dilatada experiencia en el sector de la organización de eventos y pruebas deportivas, especialmente en la vecina comunidad de Galicia. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un máster MBA, el berciano dirige Pedales E-xperiences, la primera empresa dedicada a ofrecer rutas por el Bierzo en bicicleta eléctrica. “Empecé en un garaje con ocho bicis y ahora movemos tres centros, en Monforte, Santiago y Ponferrada, y una flota de 46 e-bikes”, explica David. El proyecto arrancó en marzo de 2018, como una de las patas de Movents Sports & Entertainment, la compañía creada por David para la organización de eventos. El contacto con deportistas y aficionados en esos eventos le permitió llegar a una conclusión: “Cada vez la gente busca más una experiencia en grupo o en familia; no sólo quieren un evento al uso en que competir e irse a su casa y para eso el Bierzo tiene mucho potencial”, afirma. Tras encargar las primeras bicicletas, las rutas con las que arrancó la iniciativa se señalizaron en el entorno de Quereño, un pequeño pueblo situado en el parque natural Serra da Enciña da Lastra, en la vecina provincia de Ourense, de donde son originarios sus abuelos. “Los primeros programas se desarrollaron en Galicia, ligados al Camino de Santiago, pero ahora te diría que el proyecto está más asentado en el Bierzo”, resume el emprendedor. La empresa dispone de otra base en Santiago de Compostela, con servicio de recogida directa en el aeropuerto, una furgoneta propia y cuatro carros para niños pequeños. Además, en los últimos meses Pedales también ha añadido a su catálogo el alquiler de autocaravanas, con el objetivo de “dar un giro al negocio”. “De números es difícil hablar porque aún no ha pasado un año desde que echamos a andar, pero si soy sincero no esperaba que fuera a crecer tan rápido”, explica el berciano, que valora la ayuda llegada de manos de “un socio potente que creyó en el proyecto”. “Turismo, sostenibilidad y disfrute en familia” son las tres piedras angulares de una iniciativa cuya herramienta principal es la bicicleta eléctrica por un motivo claro que explica David: “Permite disfrutar de la bici a muchos más usuarios e iguala las carencias físicas o la falta de forma debida a la inactividad”. “Algunos clientes vienen del mundo de la bici y quieren probar una eléctrica, otros llevan mucho tiempo sin montar en bici y quieren recuperar el hábito”, afirma el gerente de Pedales, que recuerda el caso de una mujer sorprendida de sus capacidades tras completar 50 kilómetros después de pasar más de 25 años sin subirse a una bicicleta. En ese sentido, los usuarios disponen de vehículos del tipo ‘pedelec’, término surgido de la unión entre las palabras pedal y electricidad. “Mucha gente piensa que es darle a un botón y ya arranca, pero eso sería una moto. Lo que hacen estas bicis es multiplicar tu fuerza en el pedaleo, hasta por ocho veces”, explica el propietario de la empresa, que insiste en que “la gran ventaja es que igualan el nivel físico de todos los ciclistas y hacen los recorridos más asequibles”, además de que son ecológicas y silenciosas. Naturaleza, gastronomía y enoturismo La puesta en marcha de Pedales E-xperiences fue para David una manera de unir sus dos grandes pasiones, bicicleta y naturaleza, en un proyecto que se establece en el territorio a través de colaboraciones con otros establecimientos. Así, en Ponferrada la empresa colabora con la tienda CicloTech, que le sirve de base de operaciones y que opera como su ‘partner’ en cuestiones relativas a mecánica, transporte o recepción de los peregrinos. Desde allí, la compañía ofrece la posibilidad de llevar a cabo rutas libres por recorridos marcados y controlados previamente o de participar en una ruta a la carta, que incluye asistencia en carretera, comida, alojamiento y transporte de equipaje, para que el cliente “no se preocupe de nada más que de montar en bicicleta”. Un servicio de guía acompaña a los usuarios durante el recorrido y les transmite el conocimiento del lugar, así como de la gastronomía de la zona. Y es que gastronomía y enoturismo son dos de los elementos que mejor maridan con la práctica deportiva, hasta el punto que la empresa está abriendo rutas en distintos municipios, para disponer en su catálogo de una muestra de la cocina típica de cada zona. En cuanto al alojamiento de los clientes, David subraya que se organiza mediante colaboraciones con distintas casas rurales, que de esta manera añaden un servicio más a sus instalaciones al poder ofrecer a sus clientes la posibilidad de alquilar una e-bike. Al respecto, el creador de la empresa explica que hay un perfil de cliente más interesado por las rutas libres en el entorno de Ponferrada, que alquila una bici para subir al Pajariel o a los Aquilianos y devolverla en el mismo día. En cambio, señala David, “los que buscan rutas de más de un día, suelen buscar experiencias a la carta con todo incluido”. Las Médulas, los Ancares, el valle del Silencio, el valle del Boeza o la zona de Villablino son algunas de los recorridos que transcurren por terrenos de la comarca berciana. Sin embargo, una de las rutas que más éxito está cosechando, con un “crecimiento exponencial”, es la que recorre el Camino de Invierno a Santiago, “más bonito, más virgen y menos explotado” que su variante en el tradicional trazado francés. Al respecto, David señala que “es el cliente el que empieza a preguntar por esta ruta, ya no tenemos que ofrecérsela” y reclama apoyo de las administraciones para solucionar las carencias en materia de infraestructuras y albergues que afectan a esta Ruta Jacobea alternativa. “Es el Camino del futuro, el que más va a crecer”, predice. En ese sentido, uno de los programas que Pedales E-xperiences está presentando a los distintos ayuntamientos de la comarca consiste en la apertura de sendas permanentes que los consistorios se comprometen a mantener limpias, después de que la empresa las haya balizado, señalizado y ‘trackeado’ en GPS. “Será como el que compra un ‘forfait’ para ir a esquiar”, explica David, que asegura que en la zona hay consistorios interesados por la iniciativa, aunque reconoce que el proyecto “crece más rápido en Galicia”.