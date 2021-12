Echa a andar ‘Palencia existe’ con la vista en el 13F

Palencia Existe echa a andar con el respaldo de ex afiliados de Ciudadanos y del Partido Popular e invita a los ciudadanos palentinos que no se sientan representados por los grandes partidos a sumarse a una formación que defiende que las decisiones no se toman en Madrid.

Sus primeros pasos serán mantener una reunión con el sector de hostelería de Palencia y el pequeño comercio, como explica su portavoz, Carmen Gutierrez que hace un llamamiento a todos aquellos ciudadanos que no se sienten representados ni por el PSOE, ni por VOX ni el PP.

Según Gutierrez, las decisiones se toman en Palencia y no en Madrid, ya que este partido recoge el malestar y sentimiento generalizado de abandono de la provincia de Palencia por parte de sus gobernantes.

En este momento, cuenta ya con más de 100 afiliados en la capital y con 1.000 seguidores en facebook.