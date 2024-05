Las Edades del Hombre mostrará en Villafranca 110 obras de arte sacro

La iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo acogió este martes el acto de presentación oficial de la muestra ‘Hospitalitas’ de Las Edades del Hombre, que se celebrará de junio a noviembre con Santiago de Compostela como cosede y traerá a la capital histórica de la efímera provincia berciana 110 obras de arte sacro.

Al acto de presentación acudieron el Obispo de Astorga, Jesús Fernández; el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja; el alcalde de Villafranca, Anderson Batista; el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín Lozano; el vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo, Luis Alberto Arias; y el comisario de la muestra, Miguel Ángel González.

Esta trigésimo séptima edición se celebrará en mayor medida en La Colegiata, que se dividirá en estancias que harán las veces de hogar para estas piezas, convirtiéndose en un recorrido lleno de significado sobre la hospitalidad, la acogida y la generosidad, “términos que van de la mano con Villafranca y los villafranquinos”, aseguraba el comisario de la exposición.

Así, ‘Hospitalitas’ contará con un preámbulo y cuatro estancias que conformarán el recorrido. La primera estancia se llamará Littera Gesta. Todo parte de una historia. El trayecto continuará con la segunda estancia, Allegoria Credere. ¿Qué he de hacer? Le seguirá la estancia número tres, llamada Moralis Agere. ¿Cómo he de actuar? Por último, la estancia cuatro, Anagogia Tendere. ¿Qué me cabe esperar?.

Por otro lado, la emblemática iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo será el epicentro de una experiencia “inédita” en la historia de Las Edades del Hombre. Según avanzó el secretario general de la Fundación, José Enrique Martín, esta iglesia acogerá la experiencia inmersiva “más ambiciosa del patrimonio religioso en España”, una “propuesta espectacular” en la que unas pantallas colocadas en las paredes del edificio mostrarán con elementos en tres dimensiones y sonido envolvente la historia de ‘Hospitalitas’ durante 15 minutos. Este proyecto ha sido desarrollado por profesionales que han trabajado en la reconocida serie de Juego de Tronos y la famosa película de Lo Imposible.

Por su parte, el consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León ha invitado a los castellanoleoneses y gente de todo el mundo a acudir a esta muestra que une a dos Comunidades Autónomas por primera vez, con Villafranca como punto de hermanamiento. “No creo en las fronteras, son las cicatrices de la historia”, aseguraba Santonja.

Asimismo, ha destacado el “interés desbordante” que causan Las Edades, que en sus treinta y seis ediciones han exhibido más de 5.200 obras de arte, atrayendo a más de doce millones de personas. “Las Edades no solo exponen sino que conservan, reutilizan y ponen en valor nuestro patrimonio. Las Edades están salvando una parte fundamental de nuestro patrimonio y le dice al mundo lo que es Castilla y León”, reiteraba. Además, ponía en relieve que la Comunidad ha colaborado en 26 de las 36 exposiciones que se han llevado a cabo “y seguirá colaborando”.

La inauguración oficial de esta trigésimo séptima edición tendrá lugar el 12 de junio en Villafranca y desde la Fundación Las Edades del Hombre adelantaron que están pendientes de confirmación para contar con la Casa Real en el acto.

