EDITORIAL/ CB: “Donde dije digo, dije Diego”

A Coalición por el Bierzo le ha jugado una mala pasada esta mañana el lenguaje castellano, que no es otro que el idioma español. A lo mejor si las declaraciones se hubiesen realizado en galego, o sentido era outro. En todo caso, el primer error es convocar una rueda de prensa, método ya anticuado de comunicación política habitual, para temas de relativa importancia. Una compañera radiofónica argumentaba hace años de hacer un salón de prensa y que allí todas las mañanas pasasen por los micrófonos todo bicho viviente. Idea algo surrealista, pero no sin cierta ironía y verdad eso de hacer andar a los plumillas de acá para allá muchas veces por temas nimios o de falta de “chicha”.

En todo caso queda claro que CB quiere que el PSOE mueva ficha, que diga si presenta o no moción de censura contra el Gobierno PP-CB, pero “sin Olegario”, eso sí. Vamos, que es como hacer un huevo frito sin yema en estos momentos. Lo que a la mayoría de la grey periodística ha enojado es la revolución que vino después al ver casi todos los titulares argumentando que esperaban la propuesta de moción socialista, como para estudiarla después. Lo que ha hecho temblar el Ayuntamiento por unas horas. Luego viene la rectificación de lo dicho: “que no dijimos eso, que era lo otro”…. Vamos, vamos… Un desliz al que no nos tienen acostumbrados estos veteranos, pero aún jóvenes líderes regionalistas.

Que la sangre no llegue al río. Todo aclarado. Que no se apoya moción alguna. Que era un brindis al sol a ver si dejaban de amagar los del PSOE, “pero sin Olegario”, repetimos. Ay, señor llévame pronto.