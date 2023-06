EDITORIAL/ El Bierzo Digital tenía razón

Nadie lo creída. Los actores del pacto nos decían distintas cosas, incluso algunos hasta el silencio cómplice. El caso es que la noticia avanzada por El Bierzo Digital sobre el pacto de Ponferrada era verdad. No esperamos nada como cuando a veces se tienen exclusivas, como las de la difunta Isabel Carrasco, la candidatura de Gloria F. Merayo y tantas más. Nuestra norma es citar a los compañeros de los medios. Es de Ley. Menos al estratosférico sin normas razonables y éticas. El hecho es que sabíamos por fuentes de la propia Junta que sólo quedaba el ok formal, el informal ya estaba. Nos sorprende el silencio que se hace de Vox, pues es parte fundamental en este acuerdo también. La presión política, social y mediática se la llevó CB, Iván Alonso, y aguantó el tirón. Otra cosa es verse en una mesa con quien no quería, o que no llevase la iniciativa en el proceso.

El PSOE de Olegario Ramón ganó las elecciones en Ponferrada. Pero al no haber pacto de caballeros de que gobierne la candidatura más votada, la aritmética electoral entre en juego y es legal. El tripartido de PP-CV y VOX se ha consumado. Ahora pedimos alturas de miras, honestidad, anulación de egos y que se cumpla el trabajo por Ponferrada y por el Bierzo. Enhorabuena para los nuevos gobernantes y aquí, como siempre, nos tienen.

El editor