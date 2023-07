EDITORIAL/ Una oportunidad para demostrar sentido de Estado

La victoria clara del Partido Popular no permite una coalición de derechas y sí del llamado "bloque progresista". Lo que traería condiciones muy difíciles de cumplir al socialismo español.

Ponferrada y el Bierzo cumplió con su ya clásica vitola socialista, mientras que a nivel provincial y regional el Partido Popular recuperó terreno y victoria. Para triunfo el del gallego Feijóo, que pese a todo, no podrá liderar con su victoria la carrera a la Moncloa a no ser que se cumpla un sólo requisito, a saber, que el PSOE tenga sentido de Estado y no de lo que piden los separatistas catalanes y vascos, referéndums de autodeterminación y liberación para los golpistas y separatistas aún en tierras europeas.

Y si el Bierzo sigue siendo del puño y la rosa, León es mayoría azul a pesar de la "rebelión de los electroduendes" y Mañueco se ha subido al tirón del PP nacional porque algo no se ha hecho tan mal. O al menos así parece. La noche ha sido, sin duda, la más extraña en la historia de la Democracia de España. Parece ganar el que pierde y el que pierde parece ganar. Desde luego, el PP y el PSOE han ganado escaños, pero los grandes perdedores son Vox y Sumar que han perdido fuerza notablemente. Y es que el bipartidismo estabilizador volverá poco a poco a su ser, tal y como lo diseñaron los padres de la Constitución del 78. Si bien no contemplaron que nacionalistas y vascos chantajearían una y mil veces al resto de España, o lo que queda de ella.

Ponferrada y el Bierzo necesita infraestructuras, del PP o del PSOE, por ello pedimos desde nuestro pequeño estrado la entrada en razón y el necesario entendimiento de los constitucionalistas españoles. El futuro se adivina áspero, bronco y con otras elecciones generales en el horizonte.