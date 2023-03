Eduardo Morán abre la segunda edición de los Desayunos Digitales

Este jueves 9 de marzo se inició una nueva edición de los Desayunos digitales de El Bierzo Digital, creados en 2022 con motivo del vigésimo aniversario del periódico. Esta segunda temporada, comienza con una personalidad de gran relevancia en el Bierzo y en la provincia, el presidente de la Diputación de León y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán.

Cada quince días, EBD mantendrá contacto directo con los principales protagonistas de la actualidad berciana en los salones del hotel AC Ponferrada, en una entrevista que posteriormente será publicada para nuestros lectores.

Balance de los tres años y medio en Diputación: Yo creo que tenemos dos proyectos grandes de legislatura, llegar con internet a todos los pueblos de la provincia y poner en marcha el SEPEIS, el Servicio de extinción de incendios provincial, que va a ser una realidad en unos días, además de haber regularizado la situación en los parques de León y Ponferrada. Y sobre todo creo que hemos hecho la mayor aportación económica que se podía hacer a los ayuntamientos y juntas vecinales de esta provincia, más de 1.200, que han tenido una ayuda económica durante dos años consecutivos y los ayuntamientos hemos tenido más financiación que nunca por parte de la Diputación provincial.

Telecomunicaciones: La idea que teníamos era hacer aportaciones de la propia Diputación provincial para financiar esas obras, hubieses sido muy difícil porque es muy costosa la inversión. A posteriori firmamos un convenio con la Junta de Castilla y León pero finalmente no hubo que disponer de esos fondos porque el propio Ministerio puso a disposición de esta provincia fondos europeos, de un total de 3.900 millones de euros, esta provincia aproximadamente lleva la inversión de fibra óptica algo más de 50 millones de euros. Todavía hay posibilidades de algún plan más, y por lo tanto yo creo que esa la suerte que hemos tenido, aprovechar esa circunstancia de la llegada de los fondos europeos, y yo creo que habremos llegado en torno a 800 pueblos con fibra óptica.

Parques de bomberos: No podían pasar más cosas, nosotros llegamos en julio del 2019 con la intención de poner en marcha ese servicio. En abril del 2020 recibimos dos sentencias que anulan todo el procedimiento que se había iniciado por los anteriores equipos de gobierno y a partir de ahí empezamos a trabajar de cero, esperando a que aprobase el reglamento la propia Junta de Castilla y León, que se dilató en el tiempo hasta finales de 2020, primeros de 2021. Pero luego había un problema en cuanto a la tasa de reposición, había que aumentar la plantilla en un número muy importante y la tasa de reposición no nos permitía incrementar esa plantilla salvo que anulásemos otras plazas que estaban libres y las convirtiésemos en bomberos.

Carreteras y estaciones de esquí: Como lector y oyente veía listados de carreteras en los medios de comunicación y escuchaba que se aprobaban y yo creía que aquello era una realidad para ejecutar aquellas obras. Curiosamente no ha sido así, cuando nosotros llegamos a la Diputación provincial hemos encontrado un parque de carreteras muy extenso, el segundo más extenso de todas las provincias españolas, solo la Diputación de Lugo tiene más kilómetros que nosotros de carretera, nosotros tenemos 3.330 kilómetros de carreteras. Ponerlas en perfecto estado costaría algo más de mil millones y lo que estamos haciendo es con fondos propios mejorar aquellas que están en peor situación.

Proyectos en Camponaraya: Yo soy muy exigente conmigo mismo, también con mi equipo. A mi me gustaría haber avanzado más por ejemplo con la recuperación de la Casa Ucieda donde estamos trabajando en dos obras distintas, en la propia Casa Ucieda y en la Casa Moruna, el edificio auxiliar, pero las obras van con lentitud. En su día sacamos la licitación, quedaron desiertas por el incremento de precios y teníamos una subvención y por lo tanto hemos empezado con mucho retraso. Las obras van bien pero posiblemente al final del mandato no estén todavía terminadas. Desde el punto de vista social vamos a poner en marcha un plan piloto para cuidar a las personas mayores para estar pendientes de ellos en su domicilio. También estamos con la licitación del Centro de día y las obras de la residencia van a un ritmo adecuado pero también me gustaría que fuesen más rápidas.