La Diputación de León celebrará el día 14 el pleno de organización

Primer pleno de la nueva corporación provincial de León, para conocer la dimisión del expresidente Eduardo Morán. / Campillo

La Diputación de León celebrará el jueves 14 el pleno de organización de la nueva corporación. La reestructuración de las áreas de gobierno y la ausencia de algunos diputados llevan hasta esa fecha la sesión plenaria en la se oficializará el reparto de competencias y la asignación de las mismas en el equipo de gobierno PSOE-UPL.

“Estamos terminando de pergeñar esa situación y prefiero ser cauto, prudente, y cuando esté todo ya bien plantado, no tendré ningún inconveniente en adelantar cuáles van a ser las áreas, si hay alguna nueva o si le queremos dar más importancia a un área. Todas son importantes y si no las desarrollamos adecuadamente en conjunto, al final nos quedamos cojos, y yo no pretendo eso”, manifestó el presidente, Gerardo Álvarez Courel.

La institución celebró hoy un pleno extraordinario para tomar conocimiento de la dimisión del expresidente Eduardo Morán, a quien su sucesor dedicó palabras de elogio. “No se puede estar de otra manera que no sea con agradecimiento infinito. Empieza mi periplo como presidente de la Diputación y espero poder estar a la altura de esa entrega y de esa dedicación que él ha tenido en estos cuatro años”, remarcó.

La alcaldesa de Cacabelos, Irene González, tomará posesión de su cargo de diputada en sustitución de Morán en el pleno del día 14, dado que es la primera suplente en la lista electoral del PSOE en el Partido Judicial de Ponferrada.

Álvarez Courel, ex presidente del Consejo Comarcal del Bierzo señaló que en su nueva función es consciente de qué se reclama desde otras instituciones a la Diputación Provincial. “No necesito que me lo digan más allá de circunstancias que se hayan dado ahora, pero desde luego sí, está claro que tomo nota de aquello que yo pedía cuando era presidente del Consejo Comarcal y también de las soluciones que se dieron en su momento, que valieron, y de aquello que no fue todo lo fructífero que uno hubiera querido, porque ahora me va a tocar a mí tener esa responsabilidad y dar respuesta a esas reivindicaciones y a esas peticiones”, afirmó.