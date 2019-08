Eduardo Morán: “El mundo rural activo es necesario para vivir también en las ciudades”

Eduardo Morán / QUINITO

El alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, se convirtió el pasado 19 de julio en el primer presidente berciano de la Diputación de León desde la II República. Su agenda desde entonces se ha multiplicado, a la espera de llevar a cabo el pleno de organización de la Diputación el próximo 14 de agosto para poner en marcha sus proyectos para la provincia.

¿Qué significa un berciano al frente de la Diputación en un momento de crisis en la comarca?

Yo soy presidente de la Diputación y mi intención es revitalizar toda la provincia, pero qué duda cabe de que el Bierzo es la comarca que mejor conozco y los problemas que tiene el Bierzo los conozco de primera mano, así que me implicaré al máximo para resolver los problemas de nuestra zona, siempre de la mano de los alcaldes y alcaldesas. Acudiremos a administraciones superiores para que nos ayuden a salir de esta situación. Es un trabajo que empezaremos a hacer en cuanto terminemos la organización de la Diputación y a partir de septiembre iré manteniendo reuniones continuas con los regidores del Bierzo para ir haciendo un plan de trabajo conjunto. Lo haré igual en el resto de la provincia, pero voy a empezar a trabajar por el Bierzo.

Alider Presa como vicepresidente para el Bierzo es, precisamente, otro alcalde que conoce de primera mano los grandes problemas de la zona.

Fue difícil elegir entre todos los compañeros del Bierzo, pero Alider tiene experiencia de haber estado ya en la Diputación, aunque haya sido en la oposición, también tiene experiencia como alcalde y es el presidente de Acom y ha estado siempre ligado al carbón y a los municipios mineros, con los que quiero trabajar de la mano para estar perfectamente coordinados en cualquier situación que planteemos a las instituciones superiores para resolver esos problemas que tiene no sólo el Bierzo, sino también otros ayuntamientos mineros.

¿Por dónde irían las soluciones a esos problemas?

Lo primero que hay que hacer es dotar a todos los pueblos de la provincia de los mínimos servicios imprescindibles que tiene que tener cualquier ciudadano. Hablo de cobertura de telefonía móvil, a ver si podemos llegar a 4G o 5G en toda la provincia. Tengo una reunión la próxima semana con responsables de Telefónica y a finales de mes me reuniré con su director para afrontar un proyecto global para toda la provincia, pero ya he tenido alguna reunión con alcaldes de zonas con problemas de cobertura.

En campaña se insistió mucho en el tema de la despoblación, ¿qué planes tiene al respecto?

Primero tenemos que frenar esa salida de gente y para eso hay que poner servicios en los pueblos para que no se tengan que ir. La segunda parte es atraer a la gente para que regrese, y para eso hay que ofrecerles las mejores condiciones. La cobertura de telefonía e internet es imprescindible para que puedan plantearse alguna forma de crear puestos de trabajo o autónomos que puedan desarrollar su actividad desde el mundo rural, pero también para que los médicos puedan revisar sus historiales desde los consultorios, por ejemplo. Parece que había una iniciativa de la Junta para abandonar esos consultorios y centralizarlos en las cabeceras y lo último que le he escuchado al nuevo gerente del Sacyl es que quieren revertir esa situación. Nosotros vamos a insistir para que no se vayan esos servicios y para traer más, porque es la forma de conseguir que la gente vuelva.

En ese sentido, temas como Sanidad o Educación no dependen de Diputación sino de la Junta, ¿cómo es la relación con Valladolid?

El problema de la despoblación es general y tenemos que intervenir todas las administraciones. En la Diputación vamos a trabajar desde todas las áreas con este objetivo, coordinando todos los servicios con los ayuntamientos, con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno central. Incluso deberá intervenir Europa para conseguir fondos europeos para prestar la mejor atención a toda la gente del mundo rural. El mundo rural activo es necesario para vivir también en las ciudades, porque no se puede concentrar la población en las grandes ciudades. Los gobiernos se han dado cuenta de eso y creo que todos vamos a apostar por revertir esa situación y apoyar al mundo rural. Eso supone mejorar el medio ambiente, evitar la lacra de los incendios forestales cuidando el monte, facilitar que la gente se pueda desplazar a trabajar a núcleos de población grandes desde otros más pequeños e incluso reabrir escuelas, porque cuando un pueblo se queda sin escuela es cuando empieza su decadencia. Para eso vamos a trabajar de manera coordinada y yo creo que todas las administraciones tienen claro que así debe ser.

¿Entiendo entonces que todavía no ha tenido contactos directos con la Junta?

El contacto que he tenido ha sido con el consejero de Fomento y Medio Ambiente en una reunión informal, pero hemos quedado para finales de agosto. También es verdad que hemos tomado posesión el día 19 de julio y estamos terminando de preparar el pleno de organización. A partir de ese momento, cada diputado empezará a trabajar en su área y yo mismo empezaré a tener reuniones con la Junta y con otras administraciones superiores.

Acerquémonos a su pueblo, Camponaraya. ¿Cómo interpreta los resultados de las últimas elecciones, en los que el PSOE amplió su mayoría absoluta pasando de 7 a 8 concejales?

Creo que la gente ha respondido muy bien y les agradezco ese apoyo mayoritario. Además de agradecimiento, lo único que les puedo devolver es mucho trabajo, tanto mío como de mis concejales, y creo que es lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años para hacer una Camponaraya mejor y que sus habitantes se sientan orgullosos de vivir aquí. Si ya teníamos compromiso, ahora tenemos más si cabe.

Con esta nueva responsabilidad dispongo de menos tiempo para atender el Ayuntamiento, pero todos los días estoy en Camponaraya a última hora de la tarde y tengo la oportunidad de ver lo que pasa en todos los pueblos del municipio.

Recuérdenos esos proyectos que tienen en marcha o que prevén comenzar en breve en el municipio.

Ahora mismo estamos trabajando en las obras del Centro de Día, que queremos abrir lo antes posible. En cuanto estén finalizadas las obras, que tienen un plazo de tres meses, comenzaremos con el proceso de adjudicación para su explotación y hay que dotarlo de equipamiento, pero me gustaría que esté abierto antes de final de año.

Hay un proyecto social que es una clínica Fisiomer con Aspaym Castilla y León que también está muy avanzado y falta el paso del acuerdo plenario. Creo que a partir de septiembre lo dotarán de personal y abrirán al público ese servicio de fisioterapia y otros adicionales que va a prestar Aspaym en la nave del Brazal.

También tenemos que hacer el proceso de licitación para el solar de la residencia de la tercera edad, que se llevará a pleno como muy tarde en septiembre.

Además de eso, estamos trabajando en otros ámbitos. Por ejemplo, elaborando un plan para el Camino de Santiago de cara al Xacobeo 2021 que va a suponer mejoras en las infraestructuras a lo largo del recorrido en todo el municipio, pero también actividades culturales y de ocio desde finales de este año y todo el 2020. Tenemos que situarnos en el Camino y ser una referencia. Seguimos trabajando en la puesta en valor de la Casa Ucieda, donde vamos a empezar con la accesibilidad y también con el interior. Tenemos proyectos para hacer allí museos permanentes y eso va a aumentar la oferta cultural de Camponaraya.

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, lanzaba hace unos días la posibilidad de hacer algo conjunto en todo el Bierzo para ese Xacobeo 2021, ¿cómo ve esta propuesta?

Hace aproximadamente un año hicimos una actividad conjunta los municipios del Camino de Santiago en el Bierzo y creo que podemos seguir haciendo cosas juntos. Les voy a plantear primero que acometamos un plan para resolver los problemas de accesibilidad en el Camino, pero también desde Diputación vamos a hacer un plan de mantenimiento que esperamos acometer en 2020. Hasta ahora la Diputación daba pequeñas subvenciones para arreglos, pero creo que tenemos que plantear algo para el mantenimiento de todo el recorrido desde la zona de Sahagún hasta Vega de Valcarce, porque es una forma de atraer gente a la provincia. Por el Camino pasan casi 400.000 personas al año y seguro que serán más hasta 2021, y lo importante es que esa gente cuando pase por aquí se quede con la mejor imagen para que puedan regresar con más tiempo a visitarnos.

Otro foco importante de Camponaraya es el polígono industrial. ¿Cuál es su situación?

De las parcelas que ya vendimos hay dos empresas que ya han presentado la documentación en el Ayuntamiento y una tercera que lo hará en pocos días. Tengo reuniones con empresarios interesados en parcelas del polígono y mi intención es que en un periodo de mes y medio saquemos a licitación otras doce parcelas. Por los contactos que tengo, a pesar de que es una licitación libre y subasta pública, creo que hay suficientes empresas para ocupar esas doce parcelas, con lo cual prácticamente nos quedaríamos sin suelo industrial propio en el polígono. Esto va a revitalizar el polígono, va a cambiar su imagen, va a crear puestos de trabajo y nos plantearemos si en un futuro inmediato es necesario ampliar el polígono industrial.

Para terminar, como vicesecretario provincial del PSOE, ¿cómo ve la situación en el Ayuntamiento de Cacabelos tras el pleno de organización?

La situación de Cacabelos no la hemos creado nosotros. Recientemente se ha publicado en los medios la confirmación de que el exalcalde no podía participar en una candidatura municipal, por lo que creo que estuvimos acertados al decirle que no podía ser candidato. Los afiliados y afiliadas de Cacabelos decidieron que Junior Rodríguez fuese el candidato y ha sacado unos buenos resultados, a pesar de la dificultad que supuso que exmilitantes del PSOE crearan una candidatura, yo creo que para restar votos al PSOE. A pesar de todo, nos ha tocado la responsabilidad de gobernar y tenemos un alcalde que está en minoría, que le ha ofrecido la posibilidad de trabajar en conjunto a IU y no ha habido posibilidad de acuerdo, y por lo tanto su responsabilidad es la de trabajar por Cacabelos. Parece ser que ha habido algún acuerdo con el PP para la elección de los representantes a las mancomunidades teniendo en cuenta los resultados electorales, pero no hay ningún pacto con el Partido Popular en Cacabelos. El Partido Socialista, con su alcalde y sus tres concejales, va a gobernar con acuerdos puntuales con todas aquellas fuerzas políticas del ayuntamiento que quieran apostar por un futuro mejor para Cacabelos. Ese es el compromiso del PSOE en la comarca y en la provincia y vamos a ayudarles en todo lo posible porque Cacabelos se merece tener un equipo de gobierno estable, honesto y trabajador, y Cacabelos tiene que dejar de ser noticia por estar diariamente en los juzgados y empezar a serlo por cosas positivas.