Eduardo Morán: “Para mí es una obsesión llegar con internet a todos los pueblos”

Eduardo Morán en su despacho en el Ayuntamiento de Camponaraya. / QUINITO

Violeta R. Oria / Alejandro J. García Nistal

En uno de sus momentos ejerciendo como alcalde de su localidad, Camponaraya, EBD realiza con el presidente de la máxima institución leonesa, la Diputación provincial, un rápido repaso a modo de balance de mitad de legislatura. Eduardo Morán, hombre franco y curtido en mil y una batallas políticas, se explica a gusto.

Llegado el ecuador de su mandato, ¿qué valoración general hace de estos dos primeros años en la Diputación?

A nivel político hemos puesto en marcha una serie de cuestiones que teníamos claro que eran prioritarias. Estoy satisfecho con lo hecho y conmigo mismo. No obstante, también hay muchos proyectos, muy ambiciosos, que superan a la institución, teniendo que contar con otras administraciones superiores para que se pongan en marcha.

Por ejemplo, para mí es una obsesión llegar con internet a todos los pueblos de la provincia. Y se va avanzando. Este mes, en los pueblos con zona blanca y zona gris se licitan trabajos subvencionados con 250 millones de euros por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Con eso y con otra convocatoria para el mes de septiembre ya daremos cobertura a la mayor parte de la provincia. Para los pocos pueblos que queden fuera, por su especial orografía, habrá que esperar a 2022.

También tenemos los famosos parques de bomberos, digo famosos porque es una pregunta recurrente de la oposición. Es un servicio que va avanzando, ya hemos seleccionado al jefe del mismo, contar con esa figura para la organización es imprescindible. Estamos negociando con el Ministerio para aumentar la plantilla inicial con 60 bomberos funcionarios. Y hemos conseguido volver a licitar la construcción de los parques cuyos concursos quedaron desiertos (Celada de la Vega, Valencia de Don Juan y Cistierna), no hubo ninguna empresa interesada en su día por lo que se han modificado al alza los precios de los proyectos. Así, en paralelo, estamos preparando sacar esas plazas y que a la vez, entre el primer y segundo trimestre de 2022, estén empezando a funcionar esos parques. Además hemos renovado el acuerdo con los dos ayuntamientos (León y Ponferrada) que prestan también sus servicios para la provincia.

¿Cuál es la situación del parque de Bomberos proyectado de Bembibre? Hay cierta polémica.

-Después de que el proyecto de prestación del servicio de extinción de incendios de forma privada, como tenía pensado el anterior gobierno, se parase judicialmente, dos sentencias anulan su modelo y nos exigen crear un servicio con funcionarios, teniendo en cuenta el Decreto de la Junta que establece los niveles de parques. En la provincia, hay dos parques de nivel 1 que son Ponferrada y León, y cuatro parques de nivel 2: Villablino, Valencia de don Juan, Celada de la Vega y Cistierna. Y luego están los niveles 3A a y 3B, que ya no suponen tener personal las 24 horas. Hemos entendido que primero tenemos que poner en marcha los parques de nivel 2. Luego iremos avanzando teniendo en cuenta a Bembibre en uno de los niveles 3, junto con otras poblaciones.

¿Entre esas poblaciones se encuentra también Puente Domingo Flórez y la Cabrera?

-Efectivamente, todos conocemos la situación, la geografía y la orografía de esta provincia. No podemos establecer un mapa en horizontal. Como digo ya tenemos diseñada y planificada la ubicación de los parques de nivel 2, con todos los trámites, licencias de construcción, etc. A partir de ahí, aumentaremos, sin duda. El Partido Popular fue incapaz de terminar este nuevo servicio de incendios y nosotros vamos a demostrarles que en el 2022 lo conseguiremos.

El PP también ha criticado el retraso de las obras previstas en el Camino de Santiago.

-Vamos a licitar una serie de obras que estaban en un mismo proyecto pero que finalmente hemos desdoblado en cuatro proyectos para que las puedan ejecutar las empresas de la provincia. Son obras de mejora del propio Camino, en infraestructuras, y un proyecto de promoción con la Secretaría de Estado de Turismo. También la propia ministra ha hecho pública una subvención para tres obras en Sahagún, Astorga y Villafranca del Bierzo, con cuatro millones de euros de inversión. Nosotros trabajaremos en esa línea de poner en valor y rescatar el magnífico patrimonio del Camino de Santiago en los años xacobeos 21 y 22. Recientemente, con el Obispado de Astorga y el Ayuntamiento de Villafranca hemos llegado a un acuerdo para que la Puerta del Perdón permanezca abierta diariamente durante los meses de verano, como pedía la hostelería berciana. Así, ante las limitaciones sanitarias, los peregrinos pueden ganar el jubileo en Villafranca, quedándose algún día más en el Bierzo, lo que es muy importante para la comarca.

Hablemos de Gersul y del aeropuerto… no han funcionado como se esperaba desde su creación. Además, el alcalde de León parece que se desmarca ahora del pago de la deuda de Gersul de la manera establecida y que acudirá a la vía judicial.

Con respecto al aeropuerto hay que partir de la base de que es un aeropuerto militar que tiene un uso civil condicionado. En su día hubo un proyecto, más ficticio que real, de una Escuela de Pilotos, en el que nos involucramos mucho… pero la empresa promotora no asumía el mínimo coste que le suponía. Nunca hubo una apuesta clara y sincera porque prácticamente se le facilitaba todo.

El aeropuerto tiene que tener más usos. Por el momento hemos apostado, en cuanto al tráfico de viajeros se refiere, por la ruta internacional a París y por potenciar lo nacional. Hay que decir que sólo una empresa optó por ese servicio. Estamos en contacto con empresas para hacer mantenimiento de aviones, para una zona logística de referencia en transporte. Hay varias opciones abiertas pero tenemos mucha competencia en España en este tipo de infraestructuras. Aún así, insistiremos para introducirlo en la logística de Torneros.

De Gersul siempre he dicho que es la ‘patata caliente’ de la Diputación que nos ha tocado pelear. Lo asumo como tal. El presidente de Gersul es un compañero de confianza que está haciendo un gran esfuerzo por enmendar algunos de los errores cometidos en el pasado para también para cumplir con los compromisos que tiene Gersul como consorcio. Hay un compromiso, vía judicial, del pago de una deuda de algo más de 23 millones de euros y que hay que cumplir. En los primeros días de gobierno hablé con las empresas que gestionan el CTR y les dije que nosotros queríamos solucionar el problema pero que necesitábamos tiempo. Paralelamente, estaba a punto de prescribir la recaudación de 8 millones de euros, y tuvimos dificultades para poner al cobro esa cantidad porque no encontrábamos al técnico que firmase esa recaudación, finalmente lo resolvimos. Ahora, además de gestionar el día a día de Gersul hemos pagado 13 millones de euros con dos operaciones de crédito pero se complicó acudir a otros créditos, y lo más rápido era que cada una de las partes del consorcio pagara su porcentaje, la Diputación el 52 por ciento, tal y como se aprobó por los miembros en asamblea. Eso significa que San Andrés del Rabanedo, León y Ponferrada tienen que pagar su parte correspondiente. Vamos a intentar corresponder con esa obligación, otra cosa es el ayuntamiento de León haya dicho que no le gusta esa fórmula pero que va a pagar esa deuda. Quiero recordar que buena parte del problema de Gersul proviene del impago de San Andrés del Rabanedo y León en unos tiempos transitorios, curiosamente los pequeños municipios sí la pagábamos. Deben de ser corresponsables en la situación.

El Bierzo sufre una crisis profunda por el fin de la minería, de las térmicas, por la despoblación… los acuerdos para la Transición Justa prevén auxiliar a la comarca pero no acaban de fructificar… aunque no es su competencia, ¿cuál es su visión de esta situación?

Como presidente de la Diputación, pero también como berciano, entiendo y siento perfectamente lo que está pasando en el Bierzo. No podemos perder esta oportunidad que se nos abre con los fondos de transición y europeos. Tenemos que apostar por proyectos que generen actividad industrial. No recuperaremos los que teníamos con la minería, las centrales térmicas, pero sí la actividad directa e indirecta y la creación de empleo. En lo previsto en Compostilla Endesa debe involucrarse; no puede irse ‘de rositas’ de esta comarca que tanto le ha dado. Hay proyectos muy ambiciosos y pedimos a Endesa que se comprometa, que participe. Endesa tiene en sus manos la recuperación, en parte, de lo perdido. Yo le he pedido a la ministra y vicepresidenta tercera es que sean más ágiles en la administración de esos fondos. Es mi Gobierno, el de mi partido político… pero llevamos muchos meses sin que se tomen decisiones. Es urgente decidir y poner en marcha proyectos. Es el momento de arrancar ya. No podemos desanimar a quien intenta apostar o invertir en esta zona. Esta misma mañana he conocido los detalles de un proyecto de hidrógeno para la comarca que se instalaría en el Polígono de Bembibre, en el que colaboraré como presidente de Diputación. La alcaldesa de Bembibre está llevando este tema y la Diputación ayudará ante el resto de instituciones.

¿Y la gran carencia de infraestructuras, comunicaciones?

Ahí llevo muchos meses trabajando de la mano del secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, con el Ministerio de Fomento para agilizar la A-76; con ADIF, para que se tenga en cuenta en Europa que el Corredor Atlántico tendrá en León un punto fundamental, con una parte importante en el Bierzo y en Ponferrada.

En Laciana, ¿se sigue apostando por la Estación de Leitariegos como proyecto prioritario?

Seguimos apostando por Leitariegos porque es un proyecto importante, de ocho millones de euros. Pero ha habido dificultades y muchas alegaciones que han demorado los permisos medioambientales, incluso dudas sobre la viabilidad del proyecto por la falta de nieve en algunos momentos. Las obras se ejecutarán, pero con dificultad también por la estacionalidad y el tiempo que se da allí. Es decir, puede haber dos meses de obras y realizar una parada temporal. Lo haremos en varias licitaciones para que en paralelo se trabaje en las infraestructuras. Espero antes de final de año licitar, para comenzar en 2022.

¿Qué opinión tiene sobre los parques fotovoltaicos y eólicos que se quieren implantar en el Bierzo y en la provincia?

Creo que deben instalarse donde menos impacto y daño medio ambiental provoquen. Por ejemplo, hay terrenos donde el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León han hecho modernas infraestructuras de regadíos; allí no procede ese tipo de instalaciones en paralelo. Tampoco en el Camino de Santiago. Tenemos que ser generosos todos. Hay que pensar en global, en futuro. Hay zonas degradadas por las canteras de pizarras o por la minería, cielos abiertos sin adecuar que sí podrían ser utilizados para estos parques. Las juntas vecinales no pueden cegarse por el dinero que se les ofrece cuando existen planes de administraciones superiores que combinan adecuadamente los sectores y los lugares en lo que tiene que ver con estas actividades.

Tenemos dos mesas creadas por León y por el Bierzo. ¿En qué se está trabajando?

Hemos conseguido primero crearlas y luego la unidad de acción de todas las instituciones públicas. Debemos plasmar en un documento las necesidades, lo que le falta a esta provincia. Ese documento será la guía a aplicar con proyectos que se presenten a las instituciones públicas. Hay retos que nos superan pero unidos podemos luchar por conseguirlos, por ejemplo, las grandes infraestructuras, la puesta en valor del mundo rural; pero no olvidemos tampoco el capital privado. El empresario debe invertir. Ahora estamos en el momento de redacción del documento, que se deberá tener en cuenta en los presupuestos y fondos europeos. Debemos trabajar desde la lealtad y el compromiso con esta provincia.

Hemos hablado del Parque de Bomberos de Celada, del Camino de Santiago y de alguna otra inversión… ¿Astorga y sus comarcas cuentan con algún otro proyecto o acción destacada por parte de la Diputación?

Los problemas son similares: la despoblación, el envejecimiento y la falta de empleo, principalmente. Pero Astorga tiene dos potenciales, el turismo y el sector agroalimentario. En la Feria de Gijón vamos a colaborar con la Cámara de Comercio de Astorga, y allí estarán presentes productos como por ejemplo las mantecadas y la cecina. En cuanto a los nuevos proyectos, tenemos un proyecto de geoparque que va a incluir a la Maragatería y en el que Astorga tendrá mucho que decir. También está prevista una inversión de dos millones en la muralla, más otras aportaciones del ILC (Instituto Leonés de Cultura) en el patrimonio cultural. Astorga es cabecera de comarca y tiene que notarse y hacerse notar.

Antes se tenía por ‘primer leonés’ al presidente de la Diputación. Pero ahora parece que el alcalde de León le ha adelantado con su leonesismo…

Yo no soy menos leonesista que nadie, mi compromiso es trabajar por la provincia de León y por la mejora de la calidad de vida de los leoneses y las leonesas. Luego sí es verdad que cada uno publicita esa querencia como quiere. Entiendo que el mejor leonesismo es ayudar a los muchos ayuntamientos y juntas vecinales, a lo que dedico muchas horas todos los días. En paralelo, trabajo también en esos pequeños proyectos que no son competencia nuestra pero que tenemos que conseguir de la Junta y del Gobierno nacional. Eso es hacer leonesismo a diario.