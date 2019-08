Eduardo Morán insiste en que fusionar pequeños municipios “no es la solución de los problemas del mundo rural”

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán (I), junto al alcalde de Carracedelo (León), Raúl Valcarce (D), durante la constitución del Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura (ILC). / C. Sánchez

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, insistió este martes en que la fusión de pequeños municipios para asegurar la prestación de servicios que defiende el vicepresidente, portavoz y consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, “no es la solución a los problemas del mundo rural”.

“Eso tiene que ser una decisión voluntaria, no se puede obligar. Ha habido algún caso y no ha funcionado; el resultado de la experiencia ha sido negativo o contrario a la idea inicial. Soy defensor de la autonomía de los ayuntamientos y hay otros métodos para rentabilizar servicios”. Morán añadió durante una visita al Monasterio de Carracedo que “lo que tiene que hacer la Junta es una apuesta fuerte por el mundo rural y nosotros la vamos a hacer y le vamos a demandar a la Junta y el Gobierno central que nos ayuden porque solos no podemos resolver todos los problemas que tiene el mundo rural”.