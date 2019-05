Eduardo Morán (PSOE, Camponaraya): “Las obras de la primera residencia de mayores de Camponaraya se iniciarán este año”

Eduardo Morán

Eduardo Morán ya hablaba de política con sus amigos en el bar cuando era joven. Juntos decidieron formar la primera agrupación socialista de Camponaraya hace más de tres décadas aunque no sería hasta el año 95 cuando su nombre apareciese por primera vez en la lista electoral a las municipales. Se retiró a un segundo plano unos años y volvió como cabeza de lista en 2015, y ganó los comicios. Ahora se presenta a la reelección para ver hecho realidad su principal proyecto: una residencia de mayores en Camponaraya. Además, asegura en una entrevista a El Bierzo Digital que peleará por la instalación de un laboratorio de análisis de la miel que sea referente a nivel nacional y del norte de Portugal y la potenciación del polígono industrial.

Preséntese brevemente.

Mi entrada en la política fue muy joven. Nos reuníamos en un bar de Camponaraya varios jóvenes del municipio, amigos, y hablábamos de futuro, de política, del polígono… Creamos la primera agrupación socialista de Camponaraya hace 35 años y en el año 95, cuando ya estaba la candidatura municipal cerrada, el que iba por número dos renunció a la lista y me incorporé yo por primera vez. Estuve 16 años como teniente alcalde. En 2011 lo dejé y volví a presentarme ya como candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2015.

Me gusta la política municipal. He tenido la oportunidad de estar también ocho años en la política provincial en la Diputación de León y también participo en la política de mancomunidades del municipio. Me considero una persona accesible y quizá por eso me gusta tanto la política de cercanía, porque me gusta tener una relación directa con los vecinos, conocer sus necesidades y poder ayudarlos desde el Ayuntamiento.

Los últimos cuatro años he tenido la sensación de que el Consistorio vivía cierto letargo y hemos recuperado el rumbo de Camponaraya. Hemos puesto en marcha proyectos que han llamado la atención a otros municipios incluso a otros partidos políticos que los han incluido como suyos en sus programas electorales para el 26M. En ese sentido, considero que es importante involucrar a los vecinos en el gobierno municipal y entre todos hacer Camponaraya más grande.

Ha hecho mención a sus cuatro años de gobierno municipal, ¿qué balance haría?

Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Cumplimos sobradamente con los compromisos que adquirimos en el programa electoral de las municipales de 2015, incluso desarrollamos otros muchos proyectos que no incluimos en ese momento en el programa por ser prudentes pero que ya estaban en mi mente y en la mente de otros muchos compañeros y técnicos. La valoración es muy satisfactoria, positiva.

Cuáles son las líneas generales del programa del PSOE para renovar la Alcaldía.

Ya están iniciadas las gestiones para que Camponaraya disponga de una residencia de mayores que me gustaría que estuviera terminada a mitad del próximo mandato. Además, seguiremos trabajando en la mejora del polígono industrial. Hay varias empresas interesadas en instalarse y estamos a punto de cerrar las ventas de algunas parcelas. Incluso, estaríamos en disposición de ampliar el suelo industrial si fuese necesario. También nos hemos ofrecido a ceder 100.000 metros a la Junta de Castilla y León para hacer el primer polígono agroalimentario de la Comunidad en el Bierzo, para dar salida a los productos y la economía de la comarca y han hecho oídos sordos. Espero que el nuevo gobierno socialista de la Junta, con Luis Tudanca como presidente, sea más receptivo.

Estamos comprometidos con la creación de puestos de trabajo y la mejora de infraestructuras que puedan facilitar la vida a los ciudadanos de Camponaraya. Seguiremos haciendo actividades y políticas favorables a las personas mayores, además del centro para la tercera edad que he mencionado. Diseñaremos un nuevo plan de urbanismo que necesita Camponaraya para que se edifiquen más viviendas y me gustaría que se construyeran también más viviendas de carácter social. Hay unas parcelas previstas para la construcción de las mismas pero están afectadas por el Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica Miño Sil que tenemos que modficar con ellos.

En lo que a la Cultura se refiere, seguiremos haciendo actividades. La casa de los Ucieda, en pleno Camino de Santiago, será un punto clave museístico del municipio y del Camino. Hemos elaborado el proyecto ”Xacobeo Camponaraya 21′ que esperamos que se inicie el próximo año.

Mejoraremos las instalaciones deportivas y ampliaremos las piscinas municipales, que se han quedado pequeñas, con un nuevo vaso y juegos infantiles. En el tema agroalimentario, hemos solicitado la concentración parcelaria y la modernización del regadío así como la mejora de los caminos rurales. Esto pensamos que puede resolver el histórico problema de los títulos de propiedad de las parcelas de Camponaraya.

Y, por último, llevamos meses trabajando en el proyecto del laboratorio referente a nivel nacional y del norte de Portugal de análisis y control de calidad de la miel que vamos a instalar en el municipio. El grupo de productores de miel de calidad de la futura IGP Miel del Bierzo se verán beneficiados de poder poner el sello de calidad a su miel y sus productos derivados que certifiquemos aquí.

Dentro de ese programa, ¿destacaría algún gran proyecto por ejecutar en el municipio?

Me quedaría con la residencia de mayores porque es muy importante para el municipio y está a punto de iniciarse. Va a estar ubicada en un solar público en el entorno del Colegio de la Inmaculada. Tendrá unas 40 o 50 plazas de residentes y todos los servicios y condiciones que requiere la normativa. Será un edificio moderno, eficiente energéticamente, en un entorno rural dentro del casco urbano que de la oportunidad a los residentes de acercarse a su domicilio o visitar a sus familiares si lo desean, que suele ser uno de los principales obstáculos que las personas mayores tienen que superar cuando se trasladan a una residencia, esa especie de desarraigo.

La inversión para hacerla realidad estará en torno a los 3 millones de euros. Hemos hecho ya las gestiones para que las obras empiecen antes de que finalice 2019 y estimamos que podría estar acabada como muy tarde en 2021.