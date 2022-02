Eduardo Morán apuesta por la modernización de regadíos del Canal Bajo del Bierzo "frente a la inacción y las mentiras del PP"

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha apelado "a la responsabilidad del sector agroalimentario de El Bierzo y, en concreto, a la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo, para participar en el cambio de gobierno que necesita la Junta de Castilla y León votando por el PSOE de Luis Tudanca".

“Desde el PSOE comprometemos esa esperada modernización de regadíos que el PP de Castilla y León ha relegado durante su mandato, e irá acompañada de un esfuerzo en materia agroalimentaria, con el futuro Parque del Bierzo y la digitalización del sector, así como de la innovación del nuevo plan que planteó hace unos días el presidente del Gobierno de España", ha explicado.

Morán respondido así "a las mentiras vertidas por los dirigentes del PP en relación al proyecto de modernización de regadíos, en las que responsabilizan al Gobierno central mientras han sido ellos los que han perdido la oportunidad de ponerlo en marcha con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, situándolo en noveno lugar y, por tanto, dejándolo fuera”.

Así mismo, el también presidente del PSOE de Castilla y León ha recordado que "hubo una segunda oportunidad a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), con la incorporación de casi 94 millones de euros en cinco proyectos, y el Partido Popular volvió a dejar fuera la modernización de regadíos del Canal Bajo del Bierzo”.

“Si la modernización de regadíos no se ha puesto en marcha es por culpa del PP exclusivamente, que no han apostado por ello, y a las pruebas me remito”, ha afirmado Morán. Por lo tanto, y ante la falsedad del PP, el presidente de la Diputación ha hecho un llamamiento a los regantes del Canal Bajo del Bierzo, “que tienen una oportunidad de enfrentar la modernización en el año 2023, pero para ello necesitan la implicación del Gobierno de Castilla y León, y ese compromiso solo está asegurado si el candidato socialista, Luis Tudanca, alcanza la presidencia de la Junta de Castilla y León”.

“El 13 de febrero representa una oportunidad única e histórica para el sector agroalimentario de El Bierzo, que solo contará con cambios y mejoras gracias a un gobierno autonómico del PSOE”, ha añadido.