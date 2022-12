Eduardo Prada critica la gestión de Las Médulas

Eduardo Prada Blanco. / EBD

El alcalde de Borrenes, Eduardo Prada, pone en duda si la declaración de Las Médulas como Patrimonio de la Humanidad ha mejorado o por el contrario, empeorado, la vida de los vecinos del municipio. Así lo manifestaba en una carta abierta que ha emitido a los medios de comunicación.

"Hace 25 años se recibía la buena noticia de la declaración de Las Médulas como Patrimonio de la Humanidad. Tras la alegría inicial del reconocimiento a los valores históricos y culturales de nuestro municipio, junto a los de Carucedo y Puente de Domingo Flórez, todos nos preguntamos: ¿Y ahora qué? Después de tantos años, nos seguimos preguntando si esa declaración sirvió para mejorar la vida de nuestros vecinos o, por el contrario, para ver mermados nuestros derechos y recursos, ya que el progreso prometido nunca llegó a esta tierra. Al igual que con los romanos, esta nueva “invasión”, ahora turística, ha causado más interferencias que beneficios, por una mala gestión de aquellos que se han erigido en los organizadores de nuestras vidas y haciendas, en aras de unos objetivos que parecen beneficiar a todos, salvo a nosotros. A lo largo de este tiempo han sido numerosos los problemas generados entre turistas y residentes, siendo apenas visibles los avances para frenar la despoblación y la mejora en las condiciones de vida de nuestros cada vez menos vecinos".

"Los proyectos que se han intentado desarrollar en la zona, fueron promovidos siempre por personas que, con frecuencia, desconocían el mundo rural y que antepusieron otros intereses frente a los de los vecinos de estos municipios. Se planifica nuestra vida desde Valladolid, León o Ponferrada, sin contar con nosotros. ¡Todo para el pueblo, pero sin el pueblo! Y cuando pedimos alguna mejora o intentamos evitar acciones que nos perjudican, se nos trata como si fuéramos locos o contrarios al progreso, con la misma falta de respeto que cuando deciden por nosotros, sin contar con nosotros".

"La historia de este paraje, es la historia de una invasión y colonización. Si primero los romanos obligaron a nuestros antepasados a trabajar en lo que a ellos les interesaba, después vinieron reyes y monjes con diezmos y todo tipo de cargas y, en la actualidad, seguimos pagando impuestos de todo tipo, mientras los beneficios y las inversiones que deberían ser para nosotros, se van para las grandes urbes. Y mientras ellos crecen, los demás mermamos. El turismo hoy nos trae contaminación, atascos, agotamiento de recursos, invasión de fincas, basura, robo de nuestros frutos y, en muchos casos, falta de respeto a los vecinos de los pueblos", sostiene en el comunicado.

Por todo ello, el alcalde anuncia que "no cederá sus terrenos municipales hasta que no se prese un proyecto de gestión unificada coherente donde participen los tres ayuntamientos (Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez), el Consejo Comarcal y los representantes de la Junta tanto de Cultura como de Medio Ambiente; que se incorporará a la Fundación Las Médulas cuando en ella estén incluidos todos los ayuntamientos cuyos bienes formen parte del conjunto de la explotación romana y que se eliminen las cuotas de los patronos para gestionarse anualmente con presupuesto de la Junta para la consecución de sus fines: investigación, conservación y difusión, principalmente (no gestión económica del Espacio Cultural) y que no participará en ningún modelo de gestión que no sea el que dicta el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007 de 19 de abril), donde se establece claramente el modelo de gestión del Espacio Cultural con el Gerente y el Consejo Asesor (Arts.133, 134 y 135) y si no que modifiquen el Reglamento".

"Por una gestión sostenible y respetuosa con el espacio cultural y las personas que vivimos en él, os deseamos un feliz aniversario y larga vida a nuestros pueblos", sentencia Prada.